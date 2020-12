El Real Madrid pierde a Mbappe tras llegada de Pochettino a PSG: Pidió retenerlo

Cada vez es menos probable que el Real Madrid pueda fichar a Kylian Mbappe en algún punto de 2021, con nuevos reportes desde París que afirman que el jugador estaría dispuesto a permanecer en el PSG tras la salida del técnico Thomas Tuchel.

De acuerdo con reportes actuales, el despido del técnico francés habría estado relacionado más con una discusión con el director deportivo del PSG que con los resultados que había entregado en las últimas temporadas.

Después de todo, Tuchel ganó seis títulos con el club desde que llegó en 2018, incluyendo dos campeonatos de la Ligue 1, dos supercopas de Francia y llevó al PSG a su primer final de Champions League.

¿Qué tiene todo esto que ver con el futuro de Mbappe y el Real Madrid? Bueno, pues a pesar de que los parisinos no tienen ninguna intención de vender a su prometedora estrella campeona del mundo, parece que su relación con Tuchel no era muy buena.

Mbappe, fichaje imposible para Real Madrid

El diario español AS informa que Kylian y su ex entrenador tenían una relación “turbulenta”, que no convenía al club, pues ya está trabajando en la contratación de Mauricio Pochettino para dirigir al club el próximo año y quieren asegurarle que contará con Mbappe.

Mantener a Mbappe en el PSG habría sido uno de los requisitos de Pochettino en cualquier negociación para el puesto, con lo que La Verdad Noticias puede casi asegurar que el jugador francés no llegará al Real Madrid ni a ninguno de los equipos que lo han pretendido recientemente.

Medios franceses informan que Thomas Tuchel habría sido despedido de su cargo como DT del @PSG_espanol, quienes no se han pronunciado oficialmente. Pochettino sería el próximo DT.



Mbappe se despidió de él: “Lamentablemente es la ley del fútbol pero nadie olvidará tu paso aquí” pic.twitter.com/4Rfp0eTfMT — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) December 24, 2020

El Madrid estará particularmente decepcionado con los acontecimientos inesperados en París, ya que tenían la esperanza de lanzar una oferta por Mbappé en el verano, cuando solo le quedan 12 meses de contrato.

En un principio, la mala relación de Mbappe con Tuchel era una de las principales esperanzas para que el jugador llegara a la capital española, aunque él mismo había declarado que sus opciones primero deben pasar por la aprobación de su familia.

Recomendación:Real Madrid: Todo lo que tienes que saber del famoso equipo español de fútbol

Ayer mismo comentábamos por este medio las escasas posibilidades de que el Real Madrid pudiera hacerse de Mohamed Salah, la “opción B” de los blancos en caso de que Mbappe dejara de estar a su alcance. Al final, parece ser que después de todo se quedarán como “el perro de las dos tortas”.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.