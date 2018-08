"El Real Madrid nos ha comunicado que ejercerá su derecho de tanteo", Castro

El presidente del Sevilla, José Castro, ha dado la confirmación de que Mariano Díaz defenderá los colores del Real Madrid debido a que el cuadro blanco "nos ha comunicado que ejercerá su derecho de tanteo". "Somos un club ambicioso que trata de hacer adquisiciones ambiciosas. El Madrid tenía una opción de tanteo y sí nos ha dicho que la iba a ejercer", comentó el presidente, quien agrega: "pero el jugador no nos lo ha dicho y estamos a la espera de que conteste porque nos ha dicho una y mil veces que quería jugar en el Sevilla".

Mariano Díaz

Se le cuestionó si pensaba que el Madrid se había aprovechado del Sevilla.

"El Sevilla ha actuado como tiene que actuar. Hemos llegado a un acuerdo con el club francés. El jugador nos decía que sólo jugaría en el Sevilla. La realidad es que el fútbol es fútbol. Tienen un tanteo y lo han ejercido. Nosotros no tenemos que preguntarle al Madrid para nada porque es el Lyon el que lo debía hacer. No pasa nada, seguimos. No me enfado con nadie, es fútbol. No estoy preocupado", declaraba el utrerano.

Borja Mayoral

Se le platicó acerca de una probable adquisición de Borja Mayoral, futbolista que ha sondeado el equipo hace semanas, Castro no lo hace a un lado pero quiere aclarar que "eso de contentar...". "Es de los muchos jugadores que hemos tratado, pero no hay nada que contentar. Sin duda va a venir otro delantero", puntualizó.