El Real Madrid demuestra tener grandes expectativas para Take Kubo

Cuando el Real Madrid cedió a Take Kubo al Villarreal para la presente temporada no había razones para pensar que el japonés dejaría de prosperar en el fútbol europeo, pero las cosas no han estado marchando bien.

El joven delantero, quien al llegar a España fue visto como uno de los mejores prospectos para el futuro del fútbol en Europa, apenas ha podido jugar en el equipo de Unai Emery, con quien no ha encontrado la fórmula para la titularidad.

Esta falta de juego llevó a Kubo a moverse al Getafe, donde acaba de debutar y jugará el resto de la temporada. Según los reportes, Florentino Pérez habría viajado personalmente a Villarreal para hablar con su joven estrella.

Al parecer, el Real Madrid se dio cuenta de que un cambio de escenario era no solo necesario, sino lo mejor para una de sus inversiones a largo plazo, por lo que fue acelerado su traslado al Getafe, según el reporte de Marca.

Kubo tiene futuro en el Real Madrid

Kubo, de 19 años, es visto como una pieza clave para el futuro del equipo, y no era tolerable que pasara toda la temporada en el banquillo y el propio submarino amarillo había manifestado su deseo de cederlo después de pagar más de dos millones de euros al Madrid por su préstamo.

Jugó las primeras 11 jornadas de La Liga, pero solo se le había sido titular en dos partidos y antes de terminar 2020 no vio actividad alguna con el Villarreal, y sus pocos minutos como titular se limitan a la Europa League.

⚽���� Take Kubo destacó en su debut en el Getafe, siendo clave en la remontada, participando en los dos goles �� pic.twitter.com/AeollPYBDO — MadridistaReal (@RMadridistaReal) January 11, 2021

Todo parece indicar que el asiático no permaneció en el equipo de Zidane debido a que ocupaba una plaza de extranjero, por lo que fue necesario darle actividad en un equipo distinto al menos para esta temporada, con al menos tres jugadores internacionales (Militao, Rodrygo y Vinicius) cubriendo su posición.

Recomendación:Real Madrid: Todo lo que tienes que saber del famoso equipo español de fútbol

Sin embargo, y como hemos reportado en La Verdad Noticias, es muy probable que no todos estos brasileños continúen en la capital española para la próxima temporada, y al Real Madrid no le vendría mal una plantilla reforzada por otro talento joven. ¿Veremos a Take ascender a los cielos de España?

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.