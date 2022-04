'El Piojo' Herrera niega haberse candidateado para la Selección Mexicana

Miguel Herrera desmiente haberse candidateado para la Selección Mexicana

Luego de sus polémicas declaraciones a media semana, el timonel de los Tigres, "El Piojo" Herrera, negó haberse candidateado para tomar el lugar del Tata Martino en la Selección Mexicana.

El estratega aseguró que se siente feliz en Tigres y sobre la Selección Mexicana, espera que tengan un buen desempeño en la Copa del Mundo de 2022.

Tras darse a conocer a los rivales de México en Catar 2022, el técnico fue cuestionado sobre sus pasadas declaraciones, mismas que al parecer lo pusieron en "jaque".

Miguel Herrera

El técnico fue cuestionado acerca del grupo mundialista de la Selección Mexicana y sobre sus comentarios de haberse “candidateado” a la silla de técnico nacional.

"Es la última vez que voy a hablar del tema, porque no me incumbe.... Y no me candidateo en ningún momento”.

Sobre la Selección Mexicana indicó:

“Si hay alguien que le va a México soy yo. Me da mucho gusto la clasificación de la Selección empatando en primer lugar en el octagonal, decían que no había sido buena eliminatoria y ha sido muy buena. Se hizo un buen trabajo”.

De momento el técnico aseguró estar feliz con los Tigres y espera llevarlos hasta la final del Clausura 2022, promesa que aún mantiene vigente con la afición.

¿Qué dijo 'El Piojo' Herrera sobre Tata Martino?

Como recordarás, La Verdad Noticias te informó que Miguel Herrera habría manifestado querer el lugar del Tata Martino en el equipo tricolor.

Además resaltó que al Tri "Nunca le diría que no", sobretodo cuando su nombre encabeza la lista de candidatos para suplir la posible salida de Martino.

"El Piojo" Herrera ha llevado a los Tigres de la UANL a ser uno de los favoritos para el título del Clausura 2022, por lo que de momento prefiere concentrarse en mantener dicha percepción.



