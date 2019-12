El “Patrón” y Tito Ortiz se dieron de empujones en el pesaje| Sixum Pictures

Además de la pelea entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, este sábado se realizará otro de las combates más esperados del año, en el que veremos el regreso a la jaula de Alberto ‘El Patrón’, campeón de la WWE, quien enfrentará a Tito Ortiz, el legendario peleador de artes marciales mixtas que es miembro del Salón de la Fama de la UFC.

La función se llevará a cabo en McAllen, Texas, y estarán de por medio el orgullo y el campeonato mundial pesado que ostenta el luchador mexicano. ”Es una función que no pueden perderse porque yo voy por todos los mexicanos, porque es México contra Estados Unidos y se trata de dejar claro que somos mejores”, mencionó el campeón a Mediotiempo.

Una pelea de miedo

Sin embargo, de cara al combate Tito también sacó su lado tricolor, ya que su padre es mexicano y dijo portar con orgullo el verde, blanco y rojo: “México es parte de mí, por eso porto con orgullo ambas banderas y esta vez no es la excepción. La pelea es en Texas donde hay muchos mexicanos y sé que Alberto será el favorito para ellos, pero sepan que yo también quiero mucho al país”, respondió.

Alberto el patrón esta cien por ciento enfocado en la pelea, nada de lo que está haciendo es por diversión, el está tomando muy en serio la pelea del próximo sábado 7 De Diciembre dónde acabara con tito ortiz vamos con todo #TeamAlberto #combateamericas pic.twitter.com/HzNAL6nsp0 — TEAM ADR (@adr_fans) November 29, 2019

El día de ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde se dio un adelanto de lo que se verá mañana, ya que los ánimos se calentaron y entre jalones y empujones, poco faltó para que los combatientes llegaran a los golpes.

�� SE CALENTARON LAS COSAS �� #TitoVsAlberto



Tito llegó a la ceremonia de pesaje del @combateamericas y que se arman los empujones #WhatSideAreYouOn pic.twitter.com/yuzkH5WABz — MedioTiempo (@mediotiempo) December 7, 2019

"Le dije de todo porque él fue el primero en empujarme, yo reaccioné y lo jalé y me dijo 'por qué lo haces, están aquí mis hijos'. Si están aquí tus hijos tienes que comportarte, si hubiera traído a mis nenas y a mis hijos yo guardo ese respeto para que no presencien eso y por ende no están aquí. Le dije no tiene sentido nada que sale de tu boca, parece que lo tienes apuntado en la palma de tu mano, dices lo mismo todo el tiempo, no tienes cerebro para decir otra cosa", mencionó en entrevista El Patrón, único atleta en la historia en ganar dos de los títulos más codiciados de la WWE: el Royal Rumble y el Money in the Bank en el mismo año (2011).

