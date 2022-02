¿El Mundial de Qatar 2022 podría suspenderse por la guerra de Rusia vs Ucrania?

El conflicto entre Rusia y Ucrania podría afectar a la Copa del Mundo de este año/Foto: Head Topics

El Mundial de Qatar 2022 es uno de los eventos de fútbol más esperados de este año. Sin embargo, el inicio de la guerra entre Rusia contra Ucrania ha generado preocupación debido a que podría ser el detonante para que se suspenda la Copa del Mundo, recordando que este evento deportivo ya ha sido cancelado en el pasado por conflictos bélicos.

Aunque ahora el Mundial de Fútbol pasa “a segundo plano”, se sabe que el deporte no es ajeno a las consecuencias que puede traer una guerra. Recordemos entre las ediciones de Francia 1938 y Brasil 1950 hubo un vacío de 12 años sin Copa porque, en 1939, el Ejército Nazi hizo estallar la Segunda Guerra Mundial, imposibilitando a la FIFA de organizar las justas presupuestadas para 1942 y 1946.

Aunque prácticamente ya está todo listo para que se realice el Mundial de Qatar 2022 a finales de año, muchos creen que si la guerra entre rusos y ucranianos se extiende, podría provocar la suspensión indefinida de la Copa. Especialmente después de que la UEFA y el Comité Olímpico Internacional ya fijaron posturas condenando a la ocupación militar rusa.

El futuro de Qatar 2022 depende de Rusia vs Ucrania

Si la guerra entre ambas naciones se extiende, hay muchas probabilidades de que se suspenda el evento/Foto: El Heraldo

Como te informamos en La Verdad Noticias, el final de la Champions League cambió de sede por la guerra Rusia vs Ucrania, mientras que la Fórmula 1 medita si mantendrá su Gran Premio en Sochi para septiembre, por lo que el futuro del Mundial de Fútbol en Qatar dependerá si este conflicto continúa o si se logra resolver pronto.

Cabe destacar que para Qatar 2022, los equipos de fútbol de Rusia y Ucrania están buscando boleto mundialista en el Repechaje de la UEFA, cuya primera fase a duelo único de las tres instancias agendadas está pactada para jugarse el 24 de marzo.

Y es que el sorteo de la Repesca definió los duelos Escocia vs Ucrania y Rusia vs Polonia, cuyos vencedores seguirán en la pelea por un lugar en la Copa del Mundo, pero ante los actos bélicos recientes, los polacos han pedido ya a la UEFA ser locales para no visitar suelo moscovita.

Incluso se ha especulado de la posibilidad de que Rusia sea sancionada por la FIFA, inhabilitándolos para el Repechaje, lo que daría el pase directo a Polonia para la siguiente fase de rumbo al Mundial.

¿Cuándo arranca el Mundial 2022?

El Mundial de Fútbol ya ha sido afectado hace décadas, por la segunda guerra mundial/Foto: Récord

La FIFA anunció el calendario para el Mundial 2022 el cual comenzará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre de este año. Aún falta por definir quiénes serán los equipos que irán a Qatar 2022, pero mientras más se prolongue la guerra entre Rusia contra Ucrania, mayores son las posibilidades de que la Copa del Mundo tenga que ser cancelada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!