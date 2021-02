El Milan buscará quedarse con Brahim y comprarlo por menos de 25 millones

Todo parece indicar que el Milan tiene la intención de quedarse a Brahim o al menos ampliar su cesión cuando acabe la temporada actual, por lo que tratará de convencer al Real Madrid con una oferta inferior a 25 millones de euros.

Como se recordará en La Verdad Noticias, fue a principios de enero, cuando salió a la luz una información acerca de cómo el Milan iba a intentar quedarse a Brahim Diaz, que mora en su equipo como cedido por el Real Madrid.

Ahora, casi un mes después, 'Corriere dello Sport' brinda un nuevo detalle: la directiva negociará a la baja al español Brahim Díaz.

Brahim tiene contrato como 'merengue' hasta 2025.

El valor de mercado de Brahim

La idea de base era poner sobre la mesa unos 25 millones de euros y la nueva es hacer una propuesta inferior, aunque no se filtró de cuánto en concreto. El valor de mercado del futbolista español, Brahim Díaz, como estimó BeSoccer Pro, es de 15,7 'kilos', por lo que tiene sentido que su precio sea inferior al primero que se apuntó.

Por lo demás, el plan 'rossonero' no ha cambiado. Es por tal motivo que en dado caso de que el Real Madrid decida no aceptar desprenderse de su talentoso jugador, se tratará de ampliar por otra campaña su préstamo para que siga brillando. Desde que se marchó de España, es otro.

Sus cifras lo evidencian. Suma cuatro goles y dos asistencias en 25 encuentros de los que fue titular en 14. No ha sido tan protagonista en toda su carrera y no genera tantas dianas, directa o indirectamente, desde que militaba en el Sub 23 del Manchester City.

Ahora bien, el Real Madrid tiene establecido que para la siguiente temporada y una de sus primeras decisiones es que Brahim Díaz regrese para quedarse. La cesión con el Milan era de un año sin opción de compra, por lo que el malagueño iba a volver seguro una vez finalizase la presente temporada a Valdebebas

