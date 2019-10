El Masters de Shanghai ya tiene campeón y no es alemán (VIDEO)

El Masters de Shanghai ya tiene campeón y no es alemán

El Masters 1000 de Shanghai llega a su fin con un interesante partido en el que si bien el ruso Daniil Medvedev ya cuenta con varios títulos del Masters de Shanghai, se esperaba mucho más de la participación de Federer y Djokovic.

Daniil Medvedev consigue el cuarto título de el año y sigue subiendo en el ranking de la ATP; con esta victoria alcanza a Nadal, Djokovic y Thiem con 4 títulos cada uno en esta temporada. Daniil lleva 59 partidos ganados contra 17 derrotas , convirtiéndolo en el quien lleva más triunfos durante el año.

El Masters de Shanghai ya tiene campeón y no es alemán

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Medvedev se impuso ante Zverev en una final sumamente interesante con el marcador 6-4, 6-1. El ruso logró ganar los primeros 3 juegos al alemán que venía de ganarle a Federer en los cuartos de final, quien está a sólo 1030 puntos de diferencia y es muy posible que Medvedev logre superarlo antes de que la temporada concluya.

El alemán no pudo echar mano de los enfrentamientos previos, siendo el último en Toronto en el que Daniil no tenía la misma calidad de juego que ahora. Cometiendo 2 dobles faltas, Zverev regaló el 10 juego, al ruso parece muy difícil ganarle partidos o si quiera sets. Desde que Nadal venció a Medvedev en el Us Open, lleva 18 partidos sin perder.

El Masters de Shanghai ya tiene campeón y no es alemán

Te puede interesar: Selección Mexicana ensaya contra Argentina de cara a Tokio 2020

“En los últimos meses, él es probablemente el mejor jugador en el mundo, logrando llegar a 6 finales consecutivas, ganando Masters, llegando a la final del Us Open, entonces él ha estado jugando el mejor tenis de su vida”, afirmó Zverev.

Por otro lado Medvedev comenta “Lo he dicho antes de este año y durante este año al principio que Sascha es el mejor en nuestro, digamos grupo de la siguiente generación. Ganó 3 Masters cuando ninguno de nosotros estaba ni cerca de lograrlo, Las posiciones han cambiado un poco, entonces creo que ahora sí puedo competir contra él.

width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h45VzqeEdyA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El Masters de Shanghai ya tiene campeón y no es alemán

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos