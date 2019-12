El GKS Tychy afirmó que Correcaminos no puede comprar a “Gullit” Peña

Luego de que este fin de semana se oficializara que Carlos “Gullit” Peña fuera el nuevo jugador del Correcaminos del Ascenso Mx, el GKS Tychy de Polonia, ex club del mediocampista levantó la mano ante este traspaso para argumentar que no se podría, pues hay un contrato vigente por lo que tienen aún lo derechos del jugador.

El club polaco emitió un comunicado en donde señalan que el nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas tiene un contrato vigente con el club y que no se tiene una transferencia entre ambas instituciones, por lo que ex León no tendría derecho de fichar con nadie.

Se sespuende la venta de Carlos Peña

"En relación con los informes en los medios sobre el nuevo club Carlos Peña, le informamos que el jugador todavía tiene un contrato válido con GKS Tychy . El contrato con el jugador de 29 años es válido hasta el 30 de junio de 2020 . En relación con lo anterior, sin establecer condiciones de transferencia entre las partes interesadas, el futbolista no tenía derecho a empatar con el equipo mexicano de segunda liga, Correcaminos de la UAT", mencionó el comunicado que se publicó por medio de twitter.

W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat @G27Gullit , mamy dla Was ważny komunikat⤵️https://t.co/EQUUyS7Sae — GKS Tychy (@GKSTychy1971) December 23, 2019

De igual manera el equipo de la segunda división en Polonia, mandó una carta por medio de correo en busca de que el club de Correcaminos de una explicación del jugador, por lo que el fichaje se tendría que suspender por el momento hasta que ambos clubes lleguen a un acuerdo pero de manera legal.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Se suspende el traspaso del jugador

Te puede interesar: “Terrible” Morales se le va con todo a la familia Chávez

El jugador se encontró contentos tras su nuevo equipo “Estoy motivado por este gran reto que tengo en mis manos, y en mis pierna de hacer bien las cosas y darle mucha alegría a toda la gente, a mi mismo y a mi familia. Es mi hogar, tenía siete, ocho años de no venir a casa por cuestiones de que estaba fuera del país o en otros equipos pero ahora regresar a mi casa significa todo con mi gente, con mi familia. Es una revancha que la quiero tomar ya, ya quiero que sea el primer partido para estar en buenas condiciones para jugar”, fue la primera entrevista que dio el “Gullit”.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana