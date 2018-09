"El Fantasma" Figueroa revela por qué no brilló con el América.

Varios han sido los futbolistas extranjeros que han jugado en el América, unos con mayor suerte y otros con no tanta; pero el chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa tenía la calidad para brillar en el campo con las Águilas pero el propio ex delantero ha revelado por qué no pudo destacar con el conjunto de Coapa.

El chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa solamente estuvo seis meses con el América entre la temporada 1990-1991, en donde no pudo destacar como lo hizo con la casaca del Morelia.

“Mucha gente cree que yo fracasé en América pero no lo veo así. Yo lo veo como que no supieron aprovechar al goleador del momento, porque en los partidos que jugué, anoté. Lo poco que jugué, rendí bien. Yo venía pasando un muy buen momento (con Morelia) pero no había un técnico idóneo. Yo necesitaba confianza para andar bien, me ponía a jugar de delantero por afuera cuando yo era un ‘9’. Lo mío fue mala suerte, jugué en América con el técnico que no era el indicado”.

De igual manera “El Fantasma” Figueroa dijo que el entrenador Dragoslav Sekularac del América no lo quería por el hecho de ser Chileno.

“Un día me llamó a la oficina y me dijo: ‘Ustedes nos robaron’. Yo no sabía de qué me hablaba. Después supe que él jugó el Mundial de 1962 con Yugoslavia y Chile fue tercero ganándole a Yugoslavia y a mi me culpaba de eso. Le dije que en ese año yo estaba naciendo, que estaba en la panza de mi mamá en ese año”.