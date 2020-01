El FC Bayern deja de buscar entrenadores

El FC Bayern comenzará la segunda mitad de la semana en el Hertha BSC. La situación del personal es tensa, el entrenador Flick exige transferencias de invierno. El director deportivo Hasan Salihamidzic ahora está comentando particularmente sobre el personal. Y la pregunta del entrenador.

por fin se cruzaron en las preguntas de transferencia. Mientras que el nuevo entrenador de Bavaria, Hansi Flick, quisiera dar la bienvenida a nuevas caras a su equipo, el director deportivo Hasan Salihamidzic dijo que no le gustaban mucho las solicitudes de compra presentadas públicamente. Después de todo, ahora hay claridad en un solo personal.

No habrá transferencia del jugador nacional Leroy Sané, que ha sido cortejado durante algunos meses, al menos en la fase de transición actual, que se extiende hasta el 31 de enero. Sané todavía está trabajando en las consecuencias de una rotura del ligamento cruzado. "Este no es un problema para este invierno", dijo Salihamidzic en una entrevista con "Bild am Sonntag".

Sin embargo, la situación es diferente cuando se busca un nuevo lateral derecho y un extremo. “Hansi cuenta con el pleno apoyo de la asociación. Pero las transferencias siempre están vinculadas a dos factores. El marco financiero tiene que ajustarse y, lo que es más importante, la calidad del jugador debe ser la correcta ”, dijo el director deportivo.

“No es fácil fortalecer a nuestro equipo de manera significativa. Además, el mercado de transferencias es escaso en invierno ". No hay búsqueda de un entrenador por el momento Salihamidzic negó que los bávaros, que sorprendentemente perdieron un amistoso contra Nuremberg 2-5 el sábado, ahora tengan que abstenerse de sus objetivos de temporada.

"Actualmente tenemos una fase en la que de repente hay fallas que a un entrenador no le pueden gustar". En esa fase, tienes que estar muy cerca y considerar qué es lo mejor ", dijo el director deportivo.

