¡El Cuervo de Puerto Rico necesitará un año de recuperación!

El luchador Cuervo de Puerto Rico estará alejado de los encordados por al menos un año, tiempo que requerirá para su recuperación tras haber sufrido un golpe en la cabeza con un tabique de construcción.

El pasado lunes durante una lucha en modo extremo, El Cuervo de Puerto Rico recibió el ladrillazo por parte de Ángel o Demonio por lo que tuvo que ser internado y operado de emergencia.

Se reportó que El Cuervo sufrió un hematoma epidural y presentó fractura craneoencefálica, además le retiraron un coágulo, por lo que la intervención fue de alto riesgo. Sin embargo el gladiador salió bien de la misma y se encuentra fuera de peligro.

El Cuervo de Puerto Rico necesitará un año de terapia.

El Cuervo podía ser dado de alta la semana entrante pero el período de recuperación sería de al menos un año, tiempo en el que no podrá luchar.

Se espera que tras abandonar el hospital comience su rehabilitación y en cuanto los médicos le autoricen pueda viajar a su natal Puerto Rico con su familia.

La solidaridad de los gladiadores no distinguió de empresas luchísticas

Solidaridad de compañeros

La noche del jueves pasado, luchadores de varias empresas como AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre e independientes unieron sus talentos en una función a fin de recaudar recursos para la atención de El Cuervo de Puerto Rico.

Fue tal la respuesta de los gladiadores, que muchos de ellos se quedaron sin ver acción, pero eso no fue impedimento para demostrar su solidaridad ya que pusieron a la venta autógrafos, souvenirs, máscaras, etc., todo con el fin de recaudar la mayor cantidad de dinero para El Cuervo. Murder, Dave The Clown, Juventud Guerrera, Rush, Místico, Xtreme Tiger, Aero Boy y varios más donaron otros artículos aunque no estuvieron presentes en la función.

Así se vivió la función a beneficio de El Cuervo