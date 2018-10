El “Chihuas” aniquiló en tres rounds al “Tyson” Márquez en Cozumel

Cozumel, Quintana Roo.- Finalmente, el regiomontano Francisco “Chihuas” Rodríguez demostró franca superioridad sobre el sonorense Hernán “Tyson” Márquez, quien fue abatido en solo tres asaltos, en la contienda estelar de la gala boxística “Box in Paradise”, que se disputó ante un lleno en el Centro de Convenciones de la isla de Cozumel.

El desenlace llegó al primer minuto con 20 segundos del tercer capítulo, cuando Márquez cayó por segunda ocasión al ser conectado con un fulminante gancho al hígado.

Tal vez te interese: Los Toros de Celaya no dejaron cabalgar al Potro

Previamente había visitado la lona tras ser impactado con un recto que se estrelló en el mentón.

“Gracias a Cozumel, me recibieron muy bien, me sentí como en casa, en verdad que bella isla tienen y aunque no duró mucho la pelea, espero que les haya gustado”, dijo el “Chihuas”, quien agregó que está listo para enfrentar al campeón Rungvisai por el cetro de peso Supermosca que avala el Consejo Mundial de Boxeo.

Con del resultado, Rodríguez elevó su récord a 29 triunfos, 4 derrotas, un empate y 21 nocauts aplicados; Márquez en cambio, queda con marca de 43 victorias, 10 reveses, 2 igualadas y 30 nocauts.

"Peleonón"

En una emocionante batalla de principio a fin, el campechano Francisco “Panchito” Horta se anotó una dramática victoria por decisión unánime sobre el chihuahuense Juan “Peñita” Jiménez, en duelo de peso Supergallo, disputado a 8 asaltos.

El juez Héctor Basurto anotó 78-75, Marcos Nájera 76-75 y Óscar Rodríguez 78-76 para dar a “Panchito” su victoria número 19, a cambio de 3 reveses y un empate, con 10 nocauts; el de Nuevas Casas, Chihuahua, quedó con 26-14-2, 18 KO’s.

Fue una pelea cerrada, con ataques bien estudiados, procurando que los envíos llegasen a su destino. En el sexto asalto un volado del “Peñita” puso en malas condiciones a “Panchito”, quien milagrosamente terminó de pie ese episodio.

En el séptimo round, el chihuahuense salió con todo buscando finiquitar su obra, pero se encontró a un rival crecido ante el castigo, derrochando valentía, y respondiendo a cada embate.

Horta alargó su cadena de combates sin derrota a 12 y no ha perdido desde el 8 de agosto de 2014.