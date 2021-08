El Chievo Verona ha dejado de existir por una insolvencia económica

Sí, el domingo fue un día histórico en el norte de Italia. El Chievo Verona ha dejado de existir, luego de años en los que militó en la Serie A. El equipo iba a competir en la cuarta división, a la que fue descendido por sanciones administrativas, dejó de existir a raíz de una severa insolvencia económica.

¿Qué pasó con el Chievo Verona?

Tras ser declarado en quiebra, finalmente el Chievo Verona ha dejado de existir al finalizar el plazo para que un nuevo propietario se hiciera con el club y comenzara compitiendo en la Serie D. Pellissier escribió en Instagram: "Lamentablemente, la historia de ese club que tanto me ha dado ha terminado hoy”.

Recordemos también la dureza italiana, ya que la Federación de Italia dijo que expulsará a equipos que participen en la Superliga, mientras que ahora un histórico equipo desaparece por problemas financieros, pero que los dirigentes del Chievo Verona deseaban reconstruir.

El Club de fútbol Chievo Verona ha dejado de existir

La entidad de Verona cerró las puertas definitivamente.

El Club de fútbol Chievo Verona ha dejado de existir debido a que no lograron encontrar a un inversor antes del límite que había sido fijado por las autoridades del fútbol italiano, recordemos que había sido castigada a participar en categorías menores por sus balances negativos.

Tras su incursión por la Serie B, la segunda categoría del fútbol italiano, en la presente temporada debía afrontar su resurrección desde la cuarta categoría, pero la institución que había sido fundada en 1929, ha dejado de existir.

Por otra parte, Federación Italiana ve posible tener público en la final de la Copa Italia, lamantablente el histórico equipo Chievo Verona no estará.

Logros del Chievo Verona

El Chievo Verona jugó en la Europa League en la temporada 2001/02.

Es lamentable que el Chievo Verona tuvo su final aun cuando supo jugar la Europa League en la temporada 2001/02, luego del quinto puesto obtenido en el campeonato doméstico.

En aquel tiempo contó con figuras de la talla de Leandro Paredes (actualmente en PSG), Maxi López (ex Barcelona), el histórico Sergio Pellissier (135 goles en 495 partidos) y Albano Bizzarri (ex Real Madrid) no volverá a salir a la cancha.

El equipo ya no jugaba oficialmente desde julio pasado. Aunque pasó por una etapa similar en 1936 cuando por falta de recursos no fue aceptado para competir en la Liga Regional de Verona y fue refundado después de la Segunda Guerra gracias a la gente del pueblo, iniciativa que promovió para que el equipo lleve los colores de la ciudad.

Pero ahora por malas decisiones y una gestión sin eficacia provocaron que se ponga el punto final a su historia y el Chievo Verona ha dejado de existir.

