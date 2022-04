El ‘Chicharito’ se mantiene optimista sobre volver a la Selección Mexicana

Javier el ‘Chicharito’ Hernández habló sobre sus deseos de regresar con la Selección Mexicana y cómo un llamado sería más que bienvenido de ser necesario.

Cuando el tema de su supuesto veto a salido a relucir, el propio Tata Martino prefirió no tocar el tema ante la prensa, sin embargo dio a entender que no regresará por temas de indisciplina.

Tras ser pedido por la afición, de parte de Javier Hernández solo quedaría esperar a un próximo llamado y ser así el delantero que México necesita para Qatar 2022.

Javier Hernández volvió a hablar acerca de su ausencia de la Selección Mexicana y aprovechó para mandarle un nuevo mensaje al director técnico Gerardo "Tata" Martino.

"Del tema de Selección ya lo dije muchas veces, soy un jugador elegible y trataré de estar de la mejor manera de mi club, como me lo enseñó mi padre (Javier Hernández) y mi abuelo (Tomás Balcázar). Yo seguiré haciéndolo de la mejor manera, pero hoy mi cabeza está en Los Ángeles, en este proyecto", sentenció el delantero.

Incluso aseguró estar listo para la llamada de invitación por parte de Martino y de ser así lo aceptaría de inmediato.

"Obviamente, si llega algún llamado, bienvenido sea. Si yo no quiero estar en la selección, ya me hubiera retirado", comentó el mexicano.

Tal como te comentamos en La Verdad Noticias, el preparador de México habló sobre la ausencia del jugador en la convoctaria.

"Javier no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido, pero no hay nada que yo tenga que compartir con los medios, todos lo que sucede en la selección se resuelve ahí", comentó el estratega argentino.