El Chicharito le tendrá que decir adiós a la Selección Mexicana, está vetado

La Selección Mexicana no tendrá al delantero Raúl Jiménez por una lesión, por lo que se entendería que el delantero del LA Galaxy, Javier Chicharito Hernández, sería convocado, pero al parecer esto no pasará porque Gerardo Martino no lo llamará para la próxima Fecha FIFA en este mes de marzo.

Además de acuerdo a la información revelada por el periodista de ESPN, León Lecanda, y que La Verdad Noticias retoma, se sabe que el jalisciense tampoco estaría considerado para convocatorias futuras, pues estaría ‘vetado’ por el seleccionador argentino.

Esto muestra que para Martino, Javier Hernández, ya no sería requerido con la Selección Mexicana, por lo que el Chicharito no podrá llegar a la que sería su Copa del Mundo.

Javier Hernández se perderá su cuarta Copa del Mundo, Gerardo Martino lo veta de la Selección Mexicana.

“Chicharito” Hernández no está en su mejor nivel

El nivel de Hernández no es el óptimo en estos momentos, pues además de que aún están en pretemporada en la MLS, el Chicharito acarrea un pésimo registro de su anterior campaña en la MLS y sus últimos meses en Europa no fueron los mejores.

Hasta el momento no se sabe cuál es la razón por la cual se ha descartado a Javier Hernández, ya que otros futbolistas mexicanos de la MLS sí están siendo considerados, como Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Jonathan Dos Santos, nombres a los que podría unirse el del joven delantero Efraín Álvarez.

Goles del Chicharito en la Selección Mexicana

27 en Amistosos

8 en Eliminatorias

4 en Copa el Mundo

5 en Copa Confederaciones

7 en Copa Oro

1 en Copa América

El declive del Chicharito inició cuando aún era jugador del West Ham de la Premier League inglesa, en 2018, desde ese momento ha marcado 14 goles en los últimos dos años, perdiendo su lugar en la Selección Mexicana, jugando solo 3 cotejos en ese periodo.

Por el momento solo hace falta ver quien será el delantero que suplirá el lugar de Raúl Jimenez, ahora que se descarta al Chicharito.

