El CR7 está de "manteles largos" cumple 36 años y estas son sus curiosidades

El internet ha explotado y colocado en tendencia a Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos que por cumplir 36 años. Y es que el también conocido CR7 se encuentra en uno de los picos más altos de su carrera y con una estabilidad personal, hasta el momento ideal.

Por lo que su actual y “eterna novia” argentina, Georgina Rodríguez, ha decidido dedicarle unas bellas palabras por medio del Instagram, en la que dejó ver el amor que tiene al ex del Real Madrid.

"Y llegar a viejitos con la misma ilusión de hoy. Feliz día, feliz vida amor mío", Georgina Rodríguez.

Curiosidades del delantero CR7

Ahora bien, con motivo del sus 36 años, La Verdad Noticias trae para ustedes cinco datos curiosos del delantero y mundialmente conocido Cristiano Ronaldo.

Gratitud: Comencemos con esta virtud. Todos sabemos que la infancia del CR7 fue complicada al ser de bajos recursos, siendo que en ocasiones junto a sus compañeros, visitaba un lugar donde vendían hamburguesas para que les regalaran las sobraban.

Ahí, unas chicas les solían dar comida, una de ellas se llama Edna, a la cual Cristinano Ronaldo quería encontrar para agradecerle y llevarla a comer, misma que ya le brindó su información y está a la espera.

En su niñez Cristiano Ronaldo pedía que le regalaran comida.

Caridad: Debido a su pasado, el CR7 suele ser apoyar diversas causas, alguna ocasión ayudó a recaudar fondos para los sobrevivientes del tsunami de Indonesia en 2004, mientras que en otra oportunidad pagó la cirugía cerebral de un niño de 10 meses.

"Origen" estadounidense: Su padre Dinis que falleció a los 52 años producto del alcoholismo fue quien le puso "Ronaldo", esto por su admiración al actor Ronald Reagan, quien posteriormente se convertiría en Presidente de Estados Unidos.

Pudo no ser futbolista: A los 15 años fue diagnosticado con problemas en el corazón, el cual latía demasiado rápido pese a estar en reposo, eso obligó a que fuera sometido a una cirugía que resultó ser el método ideal.

Por último, un detalle que quizá hayas tenido en duda. Aunque la mayoría de los famosos o futbolistas tienen un fanatismo por los tatuajes, el CR7 es un lienzo perfecto pues hasta el momento no no se ha mostrado entusiasta por tener alguno, por lo que no tiene ningún tatuaje.

