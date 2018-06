El Bofo Bautista denuncia extorsión por parte de su representante en Sudáfrica 2010

El futbolista Adolfo "Bofo" Bautista, declaró que con anterioridad sufrió de extorsión, para ser específicos señaló que su representante intentó extorsionarlo para que se pierda el Mundial Sudáfrica 2010.

De acuerdo a Récord, el futbolista relató que para el Mundial Sudáfrica 2010, intentaron hasta lo imposible para que el jugador quedara fuera de la convocatoria. Incluso indica que directamente el pidieron dinero, pero por dignidad, se negó a la propuesta.

"Vi la corrupción del futbol mexicano por el representante que me tocó, que por pasarse de dinero y comprar a periodistas, quiso bajarme del avión, porque todavía habían 23 jugadores y quedaban dos por bajar. Él me pidió una cierta cantidad de dinero para que yo fuera al Mundial; pero contó mucho mi dignidad, para no prestarme a eso. Él hizo todo, hasta lo imposible para poderme bajar.", relató el futbolista.

El futbolista no se quedó callado y dio nombre y apellido de la persona que intentó extorsionarlo, señalando como responsable a Juan Sámano de Goal Marketing, el Bofo declaró que todo consiste en comprar a los periodistas.

"Juan Sámano. Trae una empresa de Goal Marketing. Así trabaja él: Compra a los periodistas, a los técnicos. Es una corrupción muy fea en el futbol mexicano, que me tocó vivirla con este representante.", recordó el Bofo.

Señaló que Juan Sámano compró a los periodistas desde antes de que iniciara el Mundial. Por eso al termino de Sudáfrica 2010 se dijo que el "Conejo" Pérez había corrido más que él.

"Ya cuando se acaba el Mundial, él ya tenía comprados a algunos reporteros. Por eso fue la idea de que el ‘Conejo’ había corrido más que el Bofo, pero fue idea de él. Hay muchos jugadores que a lo mejor no hablan, porque tiene mucho poder y tiene comprados a los reporteros y tiene buena relación con directivos.", continuó el Bofo.

Amor al mejor equipo y la mejor afición ⚪️ pic.twitter.com/yyNLtJqivP — ADOLFO BAUTISTA H. (@BOFO_7_) 26 de abril de 2018

Al ser cuestionado sobre la cantidad que se le pedía en ese momento, Bautista añadió que la cifra para extorsionarlo oscilaba en los 2 millones de pesos, misma que reachazó y que lo hace sentirse satisfecho con haber asistido gracias a sus méritos deportivos.

"Sí, él me pedía dos millones de pesos para que fuera al Mundial. Me quedo tranquilo, porque fui al Mundial por mi capacidad y me quedo tranquilo porque mi dignidad quedó limpia siempre, en toda mi carrera. Nunca di ningún centavo para alinear, ningún centavo para viajar con la selección.", continuó el Bofo Bautista.

Al preguntarle si Javier Aguirre tenía conexión con Juan Sámano, el futbolista dijo que no, pero aseguró que el representante sí tenía buena relación con los directivos de la Selección Mexicana, con los medios de comunicación, reporteros y televisoras.

El Bofo comentó que Omar Arellano también fue victima de esta situación, porque Juan Sámano se encargó de borrar del mapa al futbolista, incluso animó al reportero para platicar con el futbolista.

"Otro caso que supe es con Omar Arellano. Omar era un jugador que iba trascendiendo, tuvo un problema con él y él lo borró del mapa. Si quieres platicar con Omar, a él también lo borró, porque tiene buenas relaciones y lo bloqueó en el futbol mexicano.", dijo el Bofo.

Gracias a Dios que me permitió cumplir mi sueños a mis Padres por haberme guiado y apoyado hoy a mi esposa por ser mi compañera mis hijos por ser mi mayor inspiración y regalos de la vida a @chivas por haberme permitido ser parte de su historia y ala mejor afición del mundo⚪️ pic.twitter.com/UzG41Y80pv — ADOLFO BAUTISTA H. (@BOFO_7_) 4 de marzo de 2018

Bautista indicó que Juan Sámano sigue operando, pero que mantiene bajo perfil, ya que ahora todo lo hace por medio de Goal Marketing. Agrega que los futbolistas tienen miedo de hablar ya que muchos continúan jugando, sin embargo, señaló Sámano sigue operando de la misma manera con la Selección, pero con discreción.

"Sigue operando, tiene muy buenas relaciones, nada más que es de bajo perfil.", sentenció el Bofo Bautista.