El Bofo Bautista crítica a las Chivas, asegura que no hay liderazgo (VÍDEO)

En una entrevista que realizó al canal de Youtube del ex jugador y actual comentarista deportivo Luis García, El Bofo Bautista lanzó dura crítica a la Chivas, equipo con el cual logró el campeonato del fútbol mexicano en el 2006.

Adolfo Bautista quien quien fue parte del rebaño sagrado del 2004 al 2007, criticó el modo de juego del equipo rojiblanco, destacando que actualmente las Chivas no cuentan con liderazgo en la cancha y que se necesita más entrega dentro de los jugadores.

El Bofo Bautista criticó a los jugadores de las chivas por su poca entrega con el equipo

“Dentro de la cancha hoy en día no veo a ningún líder, porque eso se refleja en cada partido y lo ves… yo sinceramente ahorita no veo un líder dentro de las Chivas”, declaró en la entrevista.

Ex ex jugador del rebaño mencionó que para ser parte de un equipo grande como es la onceava tapatía se debe de ser un equipo disciplinado y entregado cosa que actualmente no se da en las Chivas.

“Yo me consideraba un jugador entregado y disciplinado dentro de la cancha y fuera de ella y en lo único que yo me enfoca era hacer mi labor al 100% y poder ayudar a mis compañeros”.

Por su forma de juego, entrega y liderazgo dentro del equipo el Bofo Bautista logró dos finales a su llegada a la institución tapatía una contra los Pumas de la UNAM y la otra con los Diablos Rojos del Toluca en el 2006 la cual ganaron gracias a una anotación por parte de él.

“El partido más importante dentro de mi carrera, fue haber quedado campeón con el equipo que siempre deseaba que era Chivas, porque fue un momento muy especial para mí”, comentó.

Adolfo “el Bofo” Bautista dijo que la entrega de los jugadores se debe de notar en la cancha para llevar a un equipo grande como las Chivas ya que la magnitud de llegar a un equipo grande como el rebaño, se debe de estar al 100% , y por eso es que aún retirado toda esa gente aficionada al equipo rojiblanco aún lo recuerda.