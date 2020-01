El Barcelona se ira al cine de la mano de Disney y Pixar

El equipo del FC Barcelona no se conforma con traspasar las fronteras a través de su juego, ahora también buscan llegar a la pantalla grande a través de una cinta animada. El largometraje llegaría de la mano de Disney y Pixar, con quienes la escuadra blaugrana ya está negociando.

El periodista Rocco Steinhauser adelantó al programa "Versió RAC 1", que el cuadro catalán se encontraba en negociaciones con las productoras, en entrevista para "Goal", el mismo reportero lo confirmó. También destacó que todo se está realizando de forma discreta.

Disney y Pixar con el Barcelona.

Rocco además agregó: "no significa que vayamos a ver una película de animación del Barcelona pues, igual que sucede con el mercado de fichajes, la negociación no ha hecho más que empezar y puede que no se alcance ningún consenso".

Lo que es un hecho es que "el Barcelona y Pixar negocian desde hace semanas rodar una película de animación con el club barcelonista como protagonista". A la espera de que la negociación prospere y se haga oficial, podríamos ver a Messi y compañía en una historia en la gran pantalla.

El equipo con una de las mejores plantillas del mundo, no le basta con solo ser protagonista en el terreno de juego, ya que tambien se quiere hacer presente en la pantalla grande, donde ya está en charlas con personas de Disney y Pixar, hemos visto a muchísimos jugadores en videojuegos como el FIFA o el PRO EVOLUTION SOCCER, pero ¿se imaginan ver a los personajes del Club Barcelona en caricatura? ¿como creen que serían?

No se sabe aún a ciencia cierta de cuando se podría dar este largometraje, pero de lo que si estamos seguros es de que los aficionados blaugranas esperaran con ansias esta cinta en las pantallas grandes de todo el mundo.

