"El Azteca es nuestra casa", Marchesín con relación a compartir estadio

A pesar de que ahora se vean obligados a compartir casa, en América declaran que ellos son los dueños del Estadio Azteca y lo comprobarán esta tarde, con nuevo horario, en debut ante su afición; así lo mencionó Agustín Marchesín a RÉCORD.

"El Azteca es nuestra casa, porque ha sido el hogar de este club por muchísimo tiempo. Sí es especial regresar, más con nuestra gente, con lo que va a ser el Azteca una fiesta en un duelo tan importante para nosotros, que inicia una etapa importante, un nuevo torneo y ojalá que podamos arrancar este torneo ya mentalizados en ganar cada partido que se queda", señaló.

El portero de las Águilas le genera motivación tener un reencuentro en su casa en esta Fecha 2, por el apoyo de su gente y lo especial que le luce encontrarse en ese escenario por ser argentino.

"La gente siempre nos ha demostrado su apoyo en cada juego, se hace sentir muchísimo en el Azteca y en cada lugar que me ha tocado jugar, la verdad, siempre me han hecho sentir local. América es el equipo más grande de México y tiene a una afición que apoya siempre y eso al jugador le viene muy bien. A mí como argentino jugar en el Azteca es algo increíble, porque se logró el Mundial y lo que significó para el mundo argentino".

América entre los más importantes

Al estar llevando su cuarta campaña en el conjunto azulcrema, puntualizó que no podría disfrutar más el momento, pues admitió que se encuentra en uno de los equipos más importantes del balompié nacional.

"Estoy contento de estar acá en América. Siempre lo he dicho, he luchado desde siempre por tener posibilidades de llegar a un club tan grande y hoy se me está dando esa posibilidad y trataré de aprovecharla al máximo. Estoy disfrutando de cada día, sabiendo de lo que amerita como disfrutar los entrenamientos, disfrutar el día a día con mis compañeros, pero con una responsabilidad que es estar en esta institución".