Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: Horario y dónde ver el partido

El Bayern de Múnich que se enfrenta al Eintracht Frankfurt en un partido de la Bundesliga en el Deutsche Bank Park de Múnich, Alemania, el sábado 20 de febrero de 2021, estará dirigido por el delantero Robert Lewandowski.

Pero si eres fanáticos de cualquiera de los dos equipos, Eintracht Frankfurt o Bayern Munich La Verdad Noticias te da los detalles para que no te pierdas este encuentro de la Bundesliga.

¿Cuándo es el partido? El sábado 20 de febrero.

¿A qué horas es el juego? A las 09:30 de México.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Deutsche Bank Park de Frankfurt.

Los canales en los que se podrán ver en el extranjero son Verizon Fios, AT&T U-verse, Comcast Xfinity, Spectrum / Charter, Optimum / Altice, Cox, DIRECTV, Dish, Hulu, fuboTV, Sling.

Pero en México podrás verlo a través de la transmisión en vivo por SKY HD, Blue to go video Everywhere, e incluso en linea por las redes sociales de los equipos, que en México será a las 08:30 horas.

Previos al partido Eintracht Frankfurt vs. Bayern Munich

El Bayern de Múnich regresó de Qatar a las fuertes nevadas y un revés, ya que el lunes empató 3-3 en casa ante el ascendido Arminia Bielefeld en la Bundesliga.

Robert Lewandowski, Corentin Tolisso y Alphonso Davies marcaron mientras el Bayern remontaba dos goles en contra para evitar la derrota, cuatro días después de ganar el Mundial de Clubes en Qatar.

"Tuvimos algunos jugadores para reemplazar y la mentalidad del equipo en la segunda mitad fue sensacional", dijo el entrenador del Bayern, Hansi Flick.

Bielefeld habría salido de la zona de descenso con una victoria, pero tuvo un cuarto gol anulado por decisión del VAR. Mientras que el delantero holandés Michel Vlap dio la ventaja a los visitantes en el minuto nueve cuando dio media vuelta y disparó desde los 15 metros para marcar su debut con un gol.

El portero del Bayern, Manuel Neuer, gritó a sus defensas, furioso porque a Vlap se le había dejado el espacio para girar después de una confusión entre Niklas Süle y Bouna Sarr.

Este último estaba haciendo su cuarta aparición en la liga de la temporada, uno de los tres cambios que hizo Flick del equipo que venció a Tigres por 1-0 en la final del Mundial de Clubes.

Por su parte, Sarr, Tolisso y Eric-Maxim Choupo-Moting partieron para el Bayern en lugar de Benjamin Pavard, Joshua Kimmich y el lesionado Serge Gnabry.

La nevada se hizo más pesada y la bola blanca se estaba volviendo cada vez más difícil de ver antes de que se cambiara por una naranja en el día 13. Luego hubo un breve atraco para que las líneas de campo se limpian de nieve.

