Eilin Castano muestra ARDIENTE forma de realizar abdominales en casa (VÍDEO)

Eilin Castano se puso ardiente y en su cuenta de Instagram compartió a sus seguidores una forma tan ardiente de hacer abdominales de acero en casa, ante la pandemia de coronavirus que se vive a nivel mundial y que no ha permitido que las personas salgan de sus hogares.

En el vídeo se puede ver a la curvilínea atleta colombiana, Eilin Castano vistiendo un sensual atuendo en top y short corto que resalta las curvas de esta hermosa mujer que cautivado la atención de muchas personas a nivel mundial por su impresionante físico.

“Listo mi entreno de hoy. En el primer vídeo podrán ver el trabajo de abdomen que hice hoy. Me han preguntado mucho si no trabajo esta zona... si lo hago solo que no grabo estos ejercicios”, posteó en Eilin.

Checa nuestro contenido de DEPORTES

En la publicación la atleta colombiana Eilin Castano le regaló a sus seguidores la rutina que realizó para conseguir ese impresionante abdomen y sus diminuta cintura que ha logrado conservar con el paso de los años y entrenamientos fuertes que ahora realiza desde su hogar para evitar el contagio de coronavirus.

Te puede interesar: MLB: Los mejores Pitchers de las Grandes Ligas sin un Cy Young

Cabe recordar que esta belleza del deporte ha participado en cuatro competencias nacionales en su natal colombia y se ha llevado el título de campeona de manera consecutiva. Además, ha competido a nivel internacional colocándose en el top de las mejores incluyendo el Mr. Olympia Amateur logrando el sexto lugar.