Eilin Castano la hermosa FITNESS de Instagram (Fotos y Vídeo)

Eilin Castano se ha convertido en una sensación en las redes sociales, desde hace más de tres años en Instragram mantiene 402,778 seguidores y seguidoras y es la mujer con las medidas perfectas.

Sus impresionantes glúteos, sus piernas perfectas, su cuerpo ardiente y sus sensuales fotos la mantiene en el gusto de los caballeros y las damas quienes siguen todas sus rutinas que realiza Eilin Castano en su cuenta de instagram @eilincastano.

Eilin Castaño es una atleta colombiana de la IFBB. Ella, entre otras cosas, se caracteriza por tener las nalgas y las piernas más perfectas en las redes sociales esto gracias a su trabajo arduo en el gimnasio luego de darle un giro a su vida y dedicarse a un ambiente atlético y deportivo.

Eilin ha participado en cuatro competencias nacionales en su natal colombia y se ha llevado el título de campeona de manera consecutiva. Además, ha competido a nivel internacional colocándose en el top de las mejores incluyendo el Mr. Olympia Amateur logrando el sexto lugar.

Eilin Castano cambio su vida y le ha dado resultados positivos a esta belleza del deporte

“Siempre he sido una mujer muy dedicada al deporte. Anteriormente era una persona que tomaba mucho, me gustaba estar de rumba cada 8 días y beber, me alimentaba mal todos los días pero aún así entrenaba, jamás veía resultados porque hoy comprendí finalmente que es un proceso completo, el cual incluye entrenamiento y alimentación balanceada dirigida siempre a un objetivo”, a comentado en entrevistas destacando el cambio de vida que la ha llevado a triunfar en el mundo del deporte.

Esta atleta, coach de vida e influencer se ha convertido en una belleza del deporte con las medidas perfectas y consentidas de las redes sociales como instagram.

