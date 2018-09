Efraín Juárez dijo lamentar que no valoren la 'generación dorada' de Gio y Vela

El 2 de octubre de 2005 modificó para siempre la historia del balompié mexicano y la trayectoria de varios jóvenes que llevaron consigo el peso de ese logro. Fueron Héctor Moreno, Carlos Vela y Giovani Dos Santos, quienes formaban parte de la "generación dorada", Efraín Juárez piensa que son injustas las críticas que dirigen hacia ellos.

La Selección Mexicana Sub-17 y su campeonato en el Mundial de Perú generó una ilusión nunca antes presentada y cabe destacar que los "niños héroes" no les fue posible llenar las expectativas en el Tricolor Mayor.

También te puede interesar: Tom Brady firma jersey a Miguel Layún

Efraín Juárez dijo lamentar que no valoren la 'generación dorada' de Gio y Vela

“La expectativa siempre ha sido alta por lo que se consiguió en un principio. Muchos esperaban que se pudiera repetir o hacer cosas importantes en Selección Mayor. Todos teníamos ese sueño, era complicado pero el sueño era ser campeón del mundo. Me parece que no se ha valorado, más de lo que se ha crucificado, no se ha valorado lo hecho por esa generación, un parteaguas porque México realmente solo había ganado la Confederaciones”, declaró a Mediotiempo Juárez, actualmente futbolista de Vancouver Whitecaps.

Generación dorada en MLS

Teniendo 30 años, con paso por el futbol de Europa vistiendo la camiseta del Celtic de Glasgow y el Zaragoza, también incluyendo su participación en el club Juvenil A del Barcelona, Juárez tomó la decisión de seguir su trayectoria en la MLS, donde igual militan sus ex compañeros de aquella Tricolor Sub-17 Carlos Vela y Giovani.

Efraín Juárez dijo lamentar que no valoren la 'generación dorada' de Gio y Vela

“Muchos jugadores de esa generación en su momento hicieron cosas importantes. Cuatro jugadores fuimos a Europa, no quiero comparar porque es feo, pero siguiendo las generaciones, ningún jugador se pudo consolidar en Europa o jugar en equipos tan importantes como Giovani, Vela, Héctor o en mi caso también, entonces más que crucificar, no se ha valorado lo que se hizo o lo que están haciendo”, resaltó el jugador azteca al finalizar un entrenamiento con su equipo en la cosmopolita ciudad canadiense.