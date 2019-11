Efraín Juárez CRITICA al Futbol Mexicano.

Uno de los futbolistas que logró tocar el cielo con las manos en el Mundial Sub-17 de Perú 2005, Efraín Juárez, arremetió en contra del Futbol Mexicano por no darle la oportunidad a los jóvenes en la Liga MX.

Juárez de 31 años de edad ha sido uno de los pocos futbolistas de aquel Campeonato del Mundo obtenido en el país sudamericano en lograr jugar una justa mundialista mayor con la Selección Mexicana y por ello se dio la oportunidad de opinar en relación a los futbolistas jóvenes que carecen de oportunidades en el balompié azteca.

"Nosotros (México) estamos haciendo un gran trabajo en temas de Fuerzas Básicas.La prueba está en que tenemos dos (títulos) Mundiales Sub 17, hemos tenido grandes actuaciones en Sub 20, tenemos un oro olímpico. En esa escala de juveniles somos un país importante”, comentó el futbolista surgido de las básicas de los Pumas.

Juárez arremente fuerte contra el Futbol Mexicano

El zaguero Efraín Juárez de 31 años de edad negó rotundamente el conocer el ‘hilo negro’ de la situación que impide las oportunidades a los futbolistas jóvenes en nuestro país; pero considera que el no apreciar al talento joven es un factor importante en el poco desarrollo a nivel mayor en la Selección Mexicana.

"Hay algo que nos falta para dar el paso importante en Selección Mayor (..) ¿Qué? No lo sé (...) Yo creo que tenemos que darle el valor a los jóvenes. Muchas veces no se le da el valor a los jóvenes y hay un momento en el que todos esos jóvenes, por diferentes circunstancias, no terminan por convertirse en lo que podrían llegar a ser y eso merma los objetivos a nivel mayor", aseguró el lateral mexicano en una entrevista exclusiva con W Radio.

En la actualidad el futbolista Campeón del Mundo Sub-17 en Perú 2005 se encuentra jugando para el conjunto del Valerenga de la Primera División de Noruega.

