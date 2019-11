Efraín Álvarez se vuelve viral por golazo y falla de penal (VIDEO).

La tarde del jueves la Selección Mexicana sub-17 consiguió su pase a la Final de la Copa del Mundo que se lleva a cabo en Brasil, luego de ir perdiendo por la mínima diferencia el futbolista Efraín Álvarez entró de cambio para convertirse en el héroe y a punto estuvo de ser el villano, pues gracias a una soberbia anotación de tiro libre el combinado azteca mandó el duelo a penales; en donde falló su ejecución y esto lo volvió viral en redes sociales por pasar de lo sublime a lo ridículo.

Denominado como la joya del conjunto del LA Galaxy, Efraín Álvarez, estuvo a punto de ser el villano de la película, puesto que en la tanda de penales de las Semifinales ante Holanda, falló su pena máxima al intentar cobrar al estilo Panenka; pero gracias a las tres atajadas del guardameta Eduardo García, el jugador con la camisa número ‘18’ del conjunto del ‘Chima’ Ruiz pudo disfrutar de las mieles de la gloria al conseguir el pase a la gran Final del certamen de dicha categoría.

El entrenador del conjunto mexicano, Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, le dio a su joven pupilo la responsabilidad tras llegar a la definición desde los 11 pasos con la moral en alto de cobrar una de las cinco penas máximas; pero por intentar lucirse ante las miradas del mundo; falló la ejecución al intentar marcar a lo Panenka y el arquero holandés se quedó con el esférico.

"Pensé mucho: '¿por qué hice eso?' Pero ya estoy contento ahorita. Muchos no se atreven a hacer eso, yo me atreví pero no salieron las cosas como quise, pero mis compañeros me respaldaron. "Pensé que el portero no se lo iba a esperar así (a lo Panenka) el primer (penal), y no salió así. Pero mis compañeros me respaldaron a lo máximo", fueron las palabras de Efraín Álvarez tras conquistar el pase a la Final del Mundial Sub-17 realizado en Brasil.

