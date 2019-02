Edwin "Pajarito" Sánchez enseña a las nuevas generaciones a luchar por sus sueños

Ser disciplinado, contante y apasionado, son prioridades que un deportista debe de tener para alcanzar el éxito, así lo declaró Edwin “Pajarito” Sánchez quien marcó historia en el deporte ráfaga y ahora es miembro del Salón de la Fama del Deporte Yucateco.

Este personaje es oriundo de Tizimín y sus hazañas sobre la duela lo convirtieron en un inmortal del deporte.

El ex basquetbolista fue integrante de la Selección Nacional y participó por mucho tiempo en la Liga Nacional de Basquetbol, teniendo una destacada actuación con el conjunto Mayas de Mérida.

“Son recuerdos muy gratos y momentos que me llenaron de felicidad, estar jugando con los mejores basquetbolistas a nivel nacional e internacional fue un privilegio y ahora son anécdotas muy bonitas”.

En la actualidad tiene una escuelita de basquetbol en Playa del Carmen con una participación de alrededor de 130 niños; además, es el coach del equipo mayor Dorados de Playa del Carmen que juega en la Liga de Quintana Roo y los tiene en semifinales. Y se mantiene activo en la Liga Estatal de Quintana Roo que organiza el instituto del deporte.

En cuanto a la falta de este deporte a un nivel más destacado en la entidad dijo que “En ocasiones la falta de organización no permite que los proyectos se lleven a cabo como deben de ser. Hace poco sonó que iba a regresar un equipo profesional de Liga Nacional a la ciudad y no se concretó el proyecto, hay mucho básquetbol en la península, pero pasa como en otros estados que la competencia no es sana y las personas de pantalón largo no se ponen de acuerdo”.

Entre los grandes recuerdos que guarda en su baúl está el paso con la selección, los Mayas y con los Pioneros de Quintana Roo, con quien participó en la Liga de las Américas en tres ocasiones donde una jugada de él fue considerada como la mejor. "Son muchos recuerdos importantes”, comentó.

Como entrenador señaló ser un motivador de la duela al decir “Trato de trasmitir todas mis experiencias y conocimientos en el deporte del baloncesto, en muchas ocasiones se piensa que por la altura no se puede tener éxito en esta disciplina, pero en mí tienen el claro ejemplo de que a pesar de no tener una altura privilegiad, con mi pasión y entrega pude llegar a eventos importantes representando a México”.