Edson Ramírez se declara feliz por lograr medalla de plata

Edson Ramírez, el mexicano que se colgó la presea plata en la modalidad de Rifle de Aire 10 metros Prueba de Equipo Mixto Internacional, confesó que se siente orgulloso con el logro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Por medio de una entrevista publicada en la cuenta oficial de Twitter del Comité Olímpico Mexicano, comentó que sabe que él y Dereviagina, se quedaron a poco de colgarse la presea de oro, pero son errores que deberán trabajar.

"Estoy feliz, sé que la perdimos por poco y son errores que se tiene que entrenar y no volver a cometerlos", dijo Ramírez.

Edson, asegura que no se va de las manos vacía de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, pues aunque sabe que se quedó a deber en la prueba individual, en la fase de equipos lo dio todo y se quedó la medalla de plata.

"No me voy con las manos vacías, me queda a deber la prueba individual que es donde venía por una medalla, y si hubiera entrado a la final, hubiera estado genial, pero no se pudo y en los mixtos di todo en los octavos y los cuartos, llegué a la final y obtuvimos la plata", señaló el mexicano.

México suma su segunda plata en Rifle de Aire 10 metros

Esta es la segunda ocasión en la que México logra una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ya que en Nanjing, en la modalidad de Rifle de Aire 10 metros en equipos mixtos, la argentina Fernanda Russo y el mexicano José Santos Valdés, se colgaron la presea del segundo lugar.