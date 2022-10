Edson Álvarez “luchó” con el Ajax para irse al Chelsea

Por varios días se tuvo la información de que el club Chelsea había hecho una oferta millonaria para obtener los servicios de Edson Álvarez desde el Ajax, aunque al final no se pudo concretar debido a la negativa de los holandeses.

Varios medios de los Países Bajos apuntaron la molestia del jugador con su equipo, que incluso llegó a negarse a entrenar, pues no le agradó en nada la decisión de no dejarlo marchar hacia Inglaterra a uno de los mejores clubes del mundo.

Incluso, luego de esto se suscitaron críticas al mexicano por su supuesto poco compromiso con el club, ya que los iba a dejar justo cuando la temporada ya estaba en curso y no tenían un sustituto para dejar en su posición.

Pero también lo pudo molestar el hecho de que sí dejaron partir a otros como Ryan Gravenberch y Mzaraoui, que se fueron al Bayern Múnich, así como Antony que peleó con la directiva para que le permitieran ir al Manchester United.

Edson Álvarez buscado por Chelsea

Estuvo cerca de irse al Chelsea

Todo lo que vivió en esos días lo contó en una reciente entrevista, donde habló claro de los problemas que tuvo, mencionando que se peleó con los directivos para que lo dejaran salir y ni así pudo, pues faltaban pocos días para que cerrara el mercado de fichajes.

"Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que hiciera otra oferta. Era una situación difícil. Ajax realmente no podía ir a ninguna parte. No podía hacer nada más. No tenía un jugador en mi posición. Por supuesto que luché hasta donde pude. Yo tampoco quería hacer eso demasiado".

Te puede interesar: Edson Álvarez es uno de los futbolistas más caros de Europa

Barcelona busca a Edson Álvarez

Lo quieren en Cataluña

Lo mismo que lo llevó a ser considerado por Thomas Tuchel como su mediocentro, es lo que ahora lo coloca entre la lista de favoritos para llegar al Barcelona en 2023, pues es uno de los nombres que tienen en lista por la directiva.

El hecho de que Edson Álvarez juegue en el Ajax ayuda mucho, pues la ideología futbolística es muy similar a la escuela culé, pero ahora la deberá aplicar en clubes más grandes, ya que no luce muy posible que se quede por mucho tiempo más.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram