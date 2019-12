Edson Álvarez le cumplió el sueño a un pequeño aficionado de Ajax

Luego de la victoria que consiguió el Ajax este fin de semana ante el Ado Den Hag por marcador de 6-1 a lo que corresponde la jornada 18 de la Eredivise y en el que el mexicano Edson Álvarez no tuvo participación, pero se pudo dar la oportunidad de un buen gesto con un niño que se encontraba en el partido y es admirador del defensa de 22 años.

Al culminar el encuentro, un niño fanático del equipo local le pidió a Álvarez su playera quien se encontraba con una cartulina que decía lo siguiente “Álvarez le pedí a los reyes que me trajeran su camisa. Pero sería más padre si tú me la das aquí ¡Ándale porfis!. Por lo que el jugador en cuanto vio la frase no dudó en cumplir el sueño del pequeño seguidor del Ajax.

Edson Álvarez fue el rey mago del aficonado

Sin embargo los padres que se encontraban con estos niños no dudaron en tomarles las fotografías a los aficionados quien se encontraba muy contentos por el gran detalle del ex americanista, por lo que todos en redes sociales aplaudieron el gran gesto de Álvarez quien se tomó el tiempo de saludarlos.

Por su parte Edson Álvarez ha tenido una temporada de altibajos con el conjunto del Ajax, el técnico Erik Ten Hag no lo ha puesto en el cuadro titular desde hace varias fechas y cada vez participa menos en liga de Holanda.

Edson Álvarez no encuentra los minutos con el club

Ajax se encuentra con paso perfecto en la Liga, pues se encuentran en la primera posición de la tabla general con 44 unidades, con 14 partidos ganados, dos empates y dos descalabros. El cuadro que se encuentra pisando los talones de Ajax con una diferencia de tan solo tres unidades es el Az Alkmaar, ambos equipos con derecho a participar en la siguiente edición de las Champions League.

