Edgardo Bauza, pasó de dirigir a Messi a no poder entrenar por una enfermedad

Uno de los entrenadores más famosos del futbol sudamericano es Edgardo Bauza, por todos los éxitos que cosechó de la mano de equipos modestos a nivel continental, logrando ser dos veces ganador de la Copa Libertadores, y dirigir a Lionel Messi.

El 'Patón' Bauza, como se le conoce a este entrenador, ha sido uno de los más exitosos argentinos en el mundo del futbol, más como entrenador que como futbolista, pero en ambos sitios destacó a su manera y con su propio estilo.

Para el año 2008 fue campeón de la Libertadores con la Liga de Quito, equipo de Ecuador al cual nadie le daba esperanza, sin embargo, de la mano de jugadores como Damián Manso y Joffre Guerrón, quienes lo ayudaron a conseguir la gloria.

Posteriormente, en 2014 volvió a conseguir el título con San Lorenzo de Almagro, equipo de su país, Argentina, a la cual dirigió durante un breve período de 2016 a 2017, donde tuvo a jugadores como Lionel Messi, Di María, entre muchos otros de renombre mundial.

Sin embargo, un padecimiento lo ha ido alejando poco a poco de los banquillos, pues de acuerdo a su hijo, una enfermedad neurodegenerativa le impide ya realizar muchas de las tareas de su vida normal, incluso se retiró de la vida pública.

Fue uno de sus ayudantes por 24 años, José Di Leo, quien habló sobre los padecimientos que tiene no le permite ni recordar a las personas de su vida, aunque desmiente que sea Alzheimer, sí es algo que le impide muchas actividades que él amaba como el deporte.

"Ahora estamos en una etapa donde es necesario forzarlo a que se acuerde, o no. También pasa que por ahí estoy con él y termino lastimándome, porque es como que se está forzando. No tiene sentido".

Como ya te mencionamos, el tema de Alzheimer pareció ser solo un rumor que se dio luego de que se hablara de la situación en la cual estaba en el entrenador, por lo cual no es cierto que tenga esa enfermedad, e incluso su amigo lo desmiente.

"Tiene algo que no sé explicarlo bien. No es Alzheimer como decían. Sino otra cosa. Lo hace estar alejado de la realidad. Entonces es necesario estar y exigirlo o pedirle algo que no lo puede hacer”.