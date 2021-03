Eden Hazard se lesiona de nuevo; no podrá jugar en el Real Madrid vs Atalanta

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha admitido que "no puede explicar" la última lesión de Eden Hazard. Los gigantes de La Liga emitieron un comunicado el lunes confirmando que el jugador había sufrido "una lesión en el músculo psoas derecho".

Este anuncio se produce después de que regresó de una lesión para aparecer en la victoria del sábado sobre Elche.

La ex estrella del Chelsea, Eden Hazard, ha estado en problemas desde que se unió a Los Blancos en 2019. Ha sufrido varias lesiones a pesar de que rara vez se pierde un juego durante su tiempo en Stamford Bridge.

Hazard se perdió el entrenamiento del Real Madrid el lunes y ha sido descartado para el choque de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de esta semana con el Atalanta.

Se desconoce cuanto tiempo podría tardar en sanar Eden Hazard.

Esto es lo que dice Zidane de la lesión de Hazard

“Hay cosas que no puedo explicar; espero, porque siempre soy positivo, que no sea demasiado. Algo está pasando. Es un jugador que nunca se había lesionado en su carrera, o no muchas veces. Es nuevo para él. No puedo explicar más”, aseguró Zidane.

“Queremos que esté bien, queremos ayudar y espero que vuelva pronto con nosotros”.

"Los aficionados tendrán que esperar. Sabemos lo que es. Queremos ver jugar a Eden Hazard, el club, los jugadores, el entrenador, el personal, pero ahora mismo no puede hacer lo que quiere. Nosotros será paciente", concluyó.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Hazard se había perdido seis semanas por un problema en el muslo antes de su regreso el fin de semana.

Los informes sugirieron que estaba "trabajando más duro que nunca" después de haberse perdido 24 juegos esta temporada solo por varias lesiones.

"Eden no ha tenido mucha suerte desde que llegó aquí", añadió su compañero de equipo, Karim Benzema. "Me entristece un poco porque todo el mundo sabe que Eden es un jugador de primer nivel. Quiere demostrar que es una estrella. Estamos aquí para ayudar."

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.