Eddy Reynoso 'confirma' combate de Canelo contra Kamaru Usman en 2022

Los retos para el Canelo Álvarez no dejan de aparecer, ya que una gran cantidad de peleadores han proclamado sus deseos por enfrentarse al mexicano campeón del peso superligero en un combate, siendo uno de ellos Kamaru Usman, campeón de la UFC.

A pesar de que los peleadores pertenecen a organizaciones distintas, su pelea no sería algo que parezca imposible, pues con los arreglos necesarios el combate podría efectuarse sin problema, y repentinamente las probabilidades de que suceda han aumentado.

De acuerdo con el entrenador Eddy Reynoso, la pelea entres Canelo Álvarez y Kamaru Usman no está tan alejada de la realidad, e incluso se ‘confirmó’ que esta podría llegar en algún punto de 2022, aunque hasta el momento no se ha concretado nada demandar oficial.

Kamaru Usman podría enfrentarse a El Canelo en 2022

La pelea podría llegar en algún punto de 2022

El entrenador y líder del Canelo Team, Eddy Reynoso, confirmó que la pelea que solicita el campeón de la UFC Kamaru Usman podría efectuarse en 2022, ya que enredador es campeón en el peso welter y la diferencia con el Canelo no es tanta, por lo que no descartaría un combate entre ambos, aunque no sería una pelea de campeonato.

De acuerdo a Eddy Reynoso, la pelea que podría ser de exhibición, sería tan impactante como el enfrentamiento con Mayweather Jr y Conor McGregor, por lo que este combate atraería más fanáticos al deporte, siendo así una de las pocas peticiones respondidas, pues fue el propio Kamaru Usman quien hace unas semanas confesó sus deseos por enfrentar a El Canelo en una pelea.

Peleas de exhibición serían exclusivamente de boxeo

De concretarse la pelea, esta sería en boxeo

Te informamos en La Verdad Noticias que aunque Eddy Reynoso está considerando la pelea, esta sería exclusivamente en boxeo, ya que cambiar de disciplina afectaría gravemente el desempeño y desarrollo que ha forjado el Canelo, por lo que de efectuarse, Kamaru Usman tendría que ponerse los guantes en el ring.

Mientras tanto, otros peleadores como David Benavidez, Jermall Charlo y Jake Paul seguirán quedándose con las ganas de un combate, pues el propio Canelo se ha mostrado indiferente, ya que estos combates no le aportarían absolutamente nada a su ya exitosa carrera.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!