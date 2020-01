¡EXPLOTO TODO! "final intercontinental" la verdadera historia entre el partido de Boca Juniors y Real Madrid

Han pasado poco más de 19 años y aquel 28 de noviembre donde se congregaron en Tokio 52.511 aficionados. El equipo blanco perdió por 1-2 con dos goles incrustados en seis minutos y recibió una larga lista de criticas por parte de los medios de comunicación: Boca Juniors hizo pagar al Real Madrid "Por desidia, por desinterés, por entrar distraído al partido y desconectado". Fue, en definitiva, una derrota muy dolorosa en aquella final intercontinental.

Daniel Fagiani reveló una historia jamás contada de la final Intercontinental entre Boca Juniors y Real Madrid. El ex defensor fue parte del equipo pero desafortunadamente por una lesión muscular y por decisión del mítico entrenador de Boca, Carlos Bianchi, no fue ni suplente. En diálogo con Historias desde adentro, el argentino recordó:

Final intercontinental "la verdadera historia".

"La bomba explotó allá, porque hubo un quilombo muy grande en el hotel, que no se pudo tapar. Porque estábamos solos en un mismo piso".

El ex defensor recordó: "Ese grupo estaba destrozado, totalmente destrozado. Y lo que pasó fue un quilombo importante, hicieron mucho ruido. El quilombo fue entre los grupos. Por eso al otro día Carlos nos metió a todos en una piecita, arrancó hablando despacio y se fue para arriba, se plantó. ¿Si nadie habló? ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a saltar? Carlos Era una bolsa de leones, no de gatos. ¿Sabés cómo estaba?".

Lejos de guardarse algo, Fagiani contó intimidades de lo que fue esa reunión: "Esa charla fue para grabarla y para decirle a la gente que dice cómo le pueden hablar a Riquelme o cómo se le habla a tal. Creo que todo fue dos días antes del partido. Y no en el vestuario, eh. Era en un cuartito que no tenía más de dos por dos. Todos ahí apretados. Palermo, Riquelme, 21 jugadores. La charla fue grupal, pero sabíamos para quién era. Ahí sí que lloró el tipo. Lloró, pero lloró, eh. De bronca, de impotencia".

Para cerrar, reveló cómo fue el momento en que Bianchi le comunicó que no jugaba: "Una práctica antes hice unas boludeces, pateé en frío, boludeando con el Pato Abbondanzieri y sentí una molestia en la pierna. Y lo peor que hice fue decirle a Bianchi. A las 11 de la noche, viene a la habitación en la que yo concentraba con Matellán y le dice: 'Aníbal, andá a dar una vuelta'. Y se me puso a hablar. Hablamos como una hora. Lloró él, lloré yo, porque me fue explicando por qué no iba a jugar. Fue una charla tan linda, que yo le agradecí siempre, por el trato".

