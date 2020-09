EXPLOTA el Matador contra comentarista de ESPN

El “Matador” Luis Hernández se fue con todo contra Jorge Pietrasanta comentarista de ESPN, luego que este eligió a Guillermo Ochoa como el mejor portero del fútbol mexicano en toda la historia, por lo que el ex futbolista le recordó que existe Jorge Campos y lo llamó “mediocre”.

Fue a través de twitter donde el ahora ya famoso tiktoker mexicano y el comentarista deportivo se enfrascaron en una acalorada discusión por saber quién ha sido el mejor guardameta mexicano en el fútbol nacional.

Luego que Jorge Pietrasanta lanzara una publicación en twitter aclarando que el mejor guardameta mexicano de todos los tiempos en la historia del fútbol en México se llama Guillermo Ochoa, el Matador salió molesto y respondió como nunca se la había visto al ex futbolista.

Luis Hernández le escribió a Pietrasanta que lo consideraba un poquito analista del fútbol, pero con esa publicación en twitter le quedó claro que no sabe nada del ADN que lleva un futbolista profesional. Ya que por mucho Jorge Campos es y será el mejor portero de México en la historia.

Te consideraba un poquito analista del fútbol, pero con esto, no sabes nada del ADN que lleva un futbolista profesional!Por mucho JC es y será el mejor portero de México en la historia ! Sigue narrando tus frases mediocres !!Que habrá mediocres que te la crean https://t.co/cTagHRw6Ed

Por su parte Jorge Pietrasanta respondió al “Matador” un poco sorprendido por lo que el ex futbolista le había retuiteado, ya que no esperaba ese tipo de declaración y sobre todo de Luis Hernandez.

“Ándale matador!! Y eso? Así me consideras? No sabía! No puedo tener un portero preferido?”, escribió Pietrasanta.