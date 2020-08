¡ES OFICIAL! Fue presentado Vucetich como estratega de Chivas (VÍDEO)

La mañana de este jueves Amaury Vergara y Ricardo Peláez dieron la bienvenida oficial a Víctor Manuel Vucetich como el nuevo director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara en sustitución de Luis Fernando Tena quien hace unos días dejó el equipo en el último lugar de la tabla general del Guardianes 2020 de la Liga MX.

Vucetich garantizó que el equipo tapatío saldrá adelante ya que cuenta con los jugadores así como la mentalidad ganadora que ambos llevarán a cabo para salir del lugar donde se encuentran en el actual torneo.

���� ¡YA FIRMÓ! ✍��



¡Víctor Manuel Vucetich es oficialmente el @NuevoDTDeChivas! ����⚪️



Sigue la transmisión en vivo

➡️https://t.co/VpjIInBX5E pic.twitter.com/HOGl3g6pW5 — CHIVAS (@Chivas) August 13, 2020

Vucetich es el nuevo timonel de la Chivas

Víctor Manuel Vucetich comentó que la llegada a las Chivas le llegó en un buen momento y esa oportunidad no la pudo dejar pasar ya que ambos somos compatibles en ese sentido y le puedo sacar mucho beneficio, que para él sería como una segunda Selección.

Mencionó que cuando surgió esta situación estaba en comunicación con otros equipos, y hubo decisiones que no eran lo que pretendía, además la pandemia del Covid también fue un impedimento.

Te puede interesar: Vucetich será el estratega de la Chivas

"Vamos a hacer lo que nos corresponde, como siempre vamos a buscar los resultados y los campeonatos", Víctor Manuel Vucetich ��⚪️����



¡Sigue la transmisión en vivo!

➡️ https://t.co/VpjIInBX5E pic.twitter.com/PysHkvvJDG — CHIVAS (@Chivas) August 13, 2020

“Determiné esta oportunidad, la platiqué con Ricardo, posteriormente con Amaury y llegamos a un arreglo. Va a ser un bien para las dos partes”, dijo.

Aclaró que todos los técnicos cuando van transitando en el fútbol, uno de los objetivos es poder participar con los clubes grandes como los son las Chivas del Guadalajara ya que son alrededor de 40 millones de fanáticos los que estarán pidiendo la victoria en el torneo.

Por su parte Ricardo Peláez director deportivo del equipo tapatío agregó que los objetivos no cambian, el compromiso de esta dirección y de los jugadores es el mismo, los objetivos son grandes ya que el equipo no ha clasificado en los últimos torneos y esto no solo es objetivo, es una obligación en una institución como las Chivas tendrá que clasificar y confían en que se logrará.