Duván Vergara desmiente a Aguirre, “no tuve COVID-19”

Duván Vergara desmiente a Aguirre, esto debido a que un periodo estuvo aislado, pero dijo que no porque estuviera contagiado de COVID-19, sino que fue por seguridad de sus compañeros.

"No era COVID, me hicieron tres pruebas y fueron negativas, por cuidar a mis compañeros, a los rivales (se aisló), por ahí estaba un poco enfermo, pero no tenía COVID, estamos dando la pelea y estando en el campo de juego", declaró.

Recordemos que Duván Vergara tuvo un debut goleador en su partido entre Monterrey vs Pumas, pero el estratega Javier Aguirre comentó luego que el jugador sudamericano había sido contagiado por el COVID, pero el jugador dejó en claro sí estuvo enfermo, aunque no de ello.

Duván Vergara desmiente a Aguirre

No fue COVID-19, dijo Duván Vergara.

Duván Vergara desmiente a Aguirre al señalar que no tuvo COVID-19 pero también señaló que ahora continuará con su trabajo con el equipo, para responder a la confianza del club de contratarlo como refuerzo para el presente Torneo Apertura 2021.

Sobre el partido que tendrán este sábado contra Chivas, aseveró que con los Rayados Monterrey no se preocupan por el paso del rival o si fueron goleados, sino que se centran en ellos para conseguir otro triunfo en el Torneo Apertura 2021.

Duván Vergara habla sobre su equipo

Vamos a hacer lo que nos caracteriza, jugar bien al fútbol.

"Vamos a hacer lo que nos caracteriza, jugar bien al fútbol, estamos con nuestra gente y el equipo por ahí viene bien, estamos marcando gol que es lo importante, necesitamos el cero con nosotros y hacer gol.

Duván Vergara desmiente a Aguirre pero manifestó sobre el juego: "Lo importante es sumar de a tres, no estamos mirando si al rival le metieron uno, dos o tres goles (luego que a Chivas le ganó 3-0 el León en la quinta fecha), necesitamos sumar de a tres, necesitamos estar en los primeros lugares, que es donde se merece este equipo".

