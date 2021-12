Dustin Poirier hace truco de magia, desaparece objeto de sus manos

Dustin Poirier hace truco de magia y enloquece a sus fans de la UFC al realizar un infernal truco de magia mismo que fue colocado en las redes sociales, convirtiéndolo en un furor en las redes sociales.

El conocido también como el “Diamante” se mostró realizando alguna clase de ilusión, con algo en las manos que desapareció y apareció luego, logrando que muchos queden impactados.

Recordemos que en su pela con Conor McGregor, Dustin Poirier le rompió obteniendo así la victoria, pero actualmente Poirier viene de perder en la pelea por el título con Charles Oliveira, donde dijo: “Apesta, hombre, ¿sabes? Trabajé duro para volver aquí y luchar por otro título mundial. Me ahogué de nuevo. Realmente estoy desconsolado. El tipo es bueno, hombre. Él es el campeón”.

Poirier agregó: “Hay un margen de error tan pequeño en estas peleas. Me sentí bien. Después de la primera ronda, sentarme en mi taburete, pasar a la segunda, beber agua y pensar, ‘Voy a ser el campeón mundial esta noche’, es una locura que hacemos”.

Dustin Poirier asegura poder hacer cualquier cosa

Si está en su corazón lo hará, dijo Dustin Poirier.

“Puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Puedo luchar por otro cinturón. Puedo arañar, trepar y volver a donde quiera estar. ‘¿Quiero?’ Esa es la pregunta que tengo que mirar en el espejo y responder. ¿Quiero volver a hacerlo? Esa respuesta llegará en los próximos días o semanas”, dijo Dustin Poirier, quien agregó:

“Solo necesito dejar pasar esto y ver qué sigue para mí. Pero si está en mi corazón y eso es lo que quiero hacer, estaré aquí luchando por otro título mundial”, indicó Dustin.

Y es que antes de su derrota contra el brasileño en el segundo round, el estadounidense había dicho: “Si puedo convertirme en el campeón mundial el sábado por la noche, he hecho todo lo que me propuse hacer. He creado a mi familia.

“Estamos en una buena posición financieramente. Tengo otros negocios. Tengo que marcar esa casilla. Eso es para siempre. Decía 25 minutos para hacer la vida más justa”.

“Son 25 minutos por la eternidad, 25 hasta la eternidad. Eso es lo que es esto. No te lo quitas. Una vez campeón, siempre campeón”.

Fue entonces que confesó “Es muy importante para mí y para mi esposa. Simplemente consolida todo lo que hemos hecho. Hay una lista de muchachos cuando ganaron el cinturón, fue muy especial. (Michael) Bisping está en esa lista. Robbie Lawler está en esa lista”, también comentó Dustin Poirier. Y ahora vemos que Dustin Poirier hace truco de magia.

Dustin Poirier hace truco de magia

Dustin Poirier hace truco de magia frente a amigos.

En lo que parece ser una reunión casual entre amigos Dustin Poirier hace truco de magia donde comienza a “insertar” un objeto dentro de la mano el cual termina por hacerlo desaparecer.

Y es que la cosa no terminó allí ya que luego que el luchador de la UFC, Dustin Poirier hace truco de magia vuelve hacer aparecer lo que parece ser una especie de polvo de trigo, mientras que los presentes responden asombrados. En el video se puede ver como lo comparan con el famoso mago Criss Angel.

