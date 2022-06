Dustin Johnson encabeza el primer evento LIV Golf Invitational Series

La lista de 42 jugadores fue publicada por LIV Golf el martes por la noche. También incluye a los veteranos jugadores del PGA Tour Sergio García , Kevin Na , Louis Oosthuizen , Ian Poulter , Charl Schwartzel y Lee Westwood .

El seis veces campeón de Grand Slam, Phil Mickelson , no fue incluido en la lista de jugadores publicada el martes. LIV Golf había dicho anteriormente que sus eventos incluirían 48 jugadores compitiendo en 12 equipos de cuatro jugadores. Los últimos seis lugares serán ocupados por jugadores invitados por el CEO Greg Norman y clasificados de un evento del Tour Asiático, dijo LIV Golf en un comunicado.

Mickelson, quien se saltó el Masters y el PGA Championship, un evento que ganó el año pasado, estuvo entre los jugadores que solicitaron ser liberados del PGA Tour para competir en el primer evento LIV Golf, programado del 9 al 11 de junio en Centurion Golf Club en las afueras de Londres. . Mickelson no ha jugado en el PGA Tour desde que perdió el corte en el Farmers Insurance Open en Torrey Pines a finales de enero.

Entre los otros jugadores del PGA Tour que desafiarán al PGA Tour jugando en la LIV Golf Invitational Series, liderada por Norman, dos veces ganador del Open y ex jugador número 1, y financiada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. - son Talor Gooch , Matt Jones y Hudson Swafford . El hermano de Brooks Koepka , Chase , también se encuentra entre los participantes de LIV.

El campo también incluye a la ex estrella de Clemson, Turk Pettit , el campeón individual de la NCAA de 2021, y la ex estrella de Michigan State, James Piot , quien ganó el US Amateur de 2021.

Johnson, cuyas 24 victorias en el PGA Tour incluyen victorias en el US Open 2016 y el Masters 2020, fue la mayor sorpresa en el campo LIV. El 20 de febrero, poco después de que los controvertidos comentarios de Mickelson sobre la "codicia odiosa" del PGA Tour y la monarquía de Arabia Saudita provocaran una tormenta de fuego, Johnson emitió un comunicado en el que decía que estaba comprometido con el PGA Tour.

"Siento que ahora es el momento de poner fin a tales especulaciones. Estoy totalmente comprometido con el PGA Tour", dijo Johnson. "Estoy agradecido por la oportunidad de jugar en la mejor gira del mundo y por todo lo que me ha brindado a mí y a mi familia".

Su agente, David Winkle, emitió un comunicado el martes.

"Dustin ha estado contemplando la oportunidad de vez en cuando durante los últimos dos años", escribió Winkle. "Al final, decidió que lo mejor para él y su familia era seguir adelante. Dustin nunca ha tenido problemas con el PGA Tour y está agradecido por todo lo que le ha dado, pero al final, sintió que esto era demasiado convincente para dejarlo pasar". arriba."

Norman dijo en un comunicado que "la agencia libre finalmente ha llegado al golf".

“Esta es una oportunidad para iniciar un movimiento que cambiará el curso de la historia trayendo una competencia nueva y abierta al deporte que todos amamos. El deseo mostrado por los jugadores de participar en LIV Golf demuestra su creencia enfática en nuestro modelo y confianza en lo que estamos construyendo para el futuro", dijo. "No podríamos estar más contentos con la diversidad de nuestro campo, con jugadores de todo el mundo, incluidos los grandes campeones y los que debutan con nosotros compitiendo en su primer evento profesional".

Sin embargo, el campo LIV inicial no es tan fuerte como lo habían imaginado Norman y su equipo. Varios de los mejores jugadores del PGA Tour, incluidos Rory McIlroy , Justin Thomas , Jon Rahm , Jordan Spieth , Bryson DeChambeau y otros, prometieron su lealtad a la gira.

"Salí de la PGA de EE. UU. y, literalmente, no podría importarme menos cuánto gané esa semana", dijo el martes Matt Fitzpatrick de Inglaterra. "Estaba destrozado porque no gané. Tuve una oportunidad y no la aproveché, y eso me dijo mucho sobre mí mismo que eso es todo lo que me molesta aquí".

"Quieres tener récords, quiero ganar torneos, y para mí, por eso, por ahora, el tipo de LIV Golf no me interesa. En cinco años, si de repente se convierte en la gira principal, entonces obviamente uno reconsidera sus opciones. Pero por ahora estoy aquí queriendo asegurarme de tener la mejor oportunidad de ganar torneos, ganar majors y continuar mi carrera de esa manera".

El 10 de mayo, el PGA Tour negó los lanzamientos de eventos conflictivos para que sus jugadores compitan en el evento de Londres, que coincide con el Abierto de Canadá en Ontario esa semana. El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, ha dicho a los jugadores que se enfrentarán a medidas disciplinarias, incluidas posibles suspensiones y/o prohibiciones de por vida, al competir en el circuito de escapada.

"Hemos notificado a quienes lo han solicitado que su solicitud ha sido rechazada de acuerdo con las Regulaciones de Torneos del PGA Tour", dijo el PGA Tour en un memorando a sus jugadores. "Como tal, los miembros del Tour no están autorizados a participar en el evento de Londres de la Saudi Golf League según nuestras regulaciones. Como organización de membresía, creemos que esta decisión es lo mejor para el PGA Tour y sus jugadores".

Norman calificó la decisión del PGA Tour de no otorgar liberaciones a sus jugadores como "antigolfista, antifanático y anticompetitivo". El DP World Tour, anteriormente European Tour, también ha negado los lanzamientos a sus jugadores.

Norman ha argumentado que los golfistas profesionales son contratistas independientes y se les debe permitir jugar donde quieran. Dijo que su equipo legal estaba listo para desafiar la posición del PGA Tour en la corte si fuera necesario.

"Lamentablemente, el PGA Tour parece tener la intención de negar a los golfistas profesionales su derecho a jugar al golf, a menos que sea exclusivamente en un torneo del PGA Tour", dijo Norman en un comunicado. "Pero no importa los obstáculos que el PGA Tour ponga en nuestro camino, no seremos detenidos. Continuaremos brindando a los jugadores opciones que promuevan el gran juego del golf a nivel mundial".

La serie LIV de ocho eventos contará con cinco torneos jugados en los Estados Unidos. Incluirá siete eventos de temporada regular y una final de campeonato por equipos en Trump Doral en Miami del 28 al 30 de octubre. El segundo evento LIV está programado del 1 al 3 de julio en Pumpkin Ridge Golf Club en Portland, Oregón.

La serie LIV Golf Invitational consistirá en eventos de 54 hoyos, sin cortes y con salidas rápidas "para garantizar un ritmo más rápido y emocionante". Habrá un máximo de 48 jugadores en 12 equipos de cuatro hombres en cada evento, y las listas se determinarán mediante un draft la semana del torneo.

El premio total en metálico de los ocho eventos será de 255 millones de dólares, según LIV Golf Investments, y los siete torneos de la temporada regular tendrán una bolsa total de 25 millones de dólares, que sería la más rica del golf profesional, con 20 millones de dólares en premios individuales y 5 millones de dólares millones para los tres mejores equipos. Los tres mejores jugadores después de los siete eventos de la temporada regular también compartirán un bono de $30 millones.

El campeonato de match-play por equipos que finaliza la temporada proporcionará otros $50 millones en premios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado