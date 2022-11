Dueños del Liverpool FC ponen en venta al club

Liverpool FC es uno de los equipos más grandes de toda Inglaterra, y que hasta hace no mucho tiempo era el que más títulos tenía, sin embargo, su grupo de dueños ha decidido poner a la venta las acciones del club de la Premier League.

Obviamente, no afrontan un presente tan bueno, por eso no quiere decir que los últimos años no se hayan recuperado de los distintos problemas económicos y deportivos que han tenido incluso ganando una Champions League y llegando a otras dos finales.

Pero desde hace algún tiempo se ha venido especulando son posibilidad de que los dueños quieran deshacerse del club y vender al mejor postor sus acciones, aunque esto no estaba confirmado por ninguna entidad oficial.

Hasta el día de hoy que liberaron un comunicado aclarando todos los aspectos y los rumores de lo que se ha hablado en las últimas semanas con respecto al compromiso de esta empresa con el equipo, y en La Verdad Noticias te contamos qué es lo que dijeron.

Ponen en venta al Liverpool FC

Ponen en venta al equipo

En el comunicado lanzado por Fenway Sports Group, dieron a conocer que ya han recibido varios acercamientos y a otras personas para volverse accionistas del club, afirmando que aceptarían esto solo en caso de ser beneficioso para todas las partes.

Sin embargo, no aclararon si ellos dejarían totalmente el accionariado el club o si permitirán qué nuevos accionistas inviertan en conjunto con ellos para aumentar la inyección económica del equipo.

Los fans hasta el momento se han mostrado preocupados de estas declaraciones, ya que no piensan que un club tan exitoso en la actualidad como este debiera ser vendido y el proyecto se cambie.

Fichajes del Liverpool FC

Núñez es el último gran fichaje

El equipo inglés ha estado pasando por un mal momento deportivo en la actualidad, y con el sorteo de la Champions League que les tocó se vislumbra que quieran mejorar su plantilla con nuevos fichajes de calidad para ser titulares.

Aunque nada de esto podrá avanzar en el Liverpool FC hasta que se tenga una certeza de quiénes serán los dueños o si la venta se concretaría hasta dentro de unos meses, afectando así las incorporaciones que puedan hacer.

