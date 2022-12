Drama en la Selección de Francia: Deschamps parece que vetó a Benzema

Trapos sucios de la Selección de Francia están saliendo a la luz, a menos de 24 horas del inicio de la final de la Copa del Mundo de Qatar. En La Verdad Noticias te notificamos que los protagonistas de este problema son Didier Deschamps, el Director Técnico de ‘Les Bleus’, y Karim Benzema, el vigente Balón de Oro.

Como recordaran, a dos días de que Francia hiciera su debut en Qatar 2022, Benzema tuvo que anunciar su retiro del Mundial debido a una lesión. Sin embargo, un reportero nombrado ‘Qatarí’ afirmó que la salida de Karim se debió a la mala relación que tiene el ‘Gato’ con el estratega francés y no tanto por la lesión.

Según la misma fuente, el vigente Balón de Oro hubiera podido participar en el Mundial 2022 desde los Octavos de final, ya que su lesión no era muy severa; no obstante, el jugador prefirió retirarse de la competencia para evitar el contacto con Didier Deschamps y el DT, por su parte, no hizo nada para evitar su salida.

¿Por qué Deschamps está enojado con Benzema?

Se rumora que el enojo del estratega francés se debe a que en la ceremonia del Balón de Oro, cuando Benzema recibió el galardón, Deschamps esperaba que el 'killer' del Real Madrid le diera un agradecimiento, pues Didier tuvo mucho que ver para que el ‘Gato’ volviera a la Selección, pero Benzema no le dedicó ningún “gracias”.

¿Desde cuándo Deschamps dirige a la Selección de Francia?

Didier Deschamps es la tercera persona que ha logrado consagrarse como campeón del Mundo como futbolista y como entrenador. Este Director Técnico ha dirigido a la Selección de Francia desde el 2012 y parece que lo seguirá haciendo hasta el próximo Mundial, pues recientemente Deschamps renovó su contrato.

