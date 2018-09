Dorlan no recibe sanción y jugará el Clásico Regio

El jugador de Monterrey Dorlan Pabón se salvó de una sanción por la Comisión Disciplinaria, después de que se había iniciado una investigación contra el futbolista colombiano, a causa de una presunta mordida a Jair Pereira en el encuentro frente a Chivas, partido correspondiente a la Jornada 9, donde el cuadro rojiblanco se impuso por marcador de 2-4.

Jugador de Chivas dio su declaración

Además, el organismo dio a conocer que el mismo defensa del Guadalajara, expuso su testimonio de que jamás fue recibió una mordida por el atacante de Monterrey.

“No existe motivo para sancionar al jugador del Club Monterrey, ya que no obstante las imágenes captadas en el video, de acuerdo al testimonio del supuesto afectado, Jair Pereira, no recibió ninguna mordida de Dorlan Pabón, mientras que los árbitros de dicho encuentro dijeron no haberse percatado de la jugada o momento en cuestión”, detalló la FMF en su sitio web.

De esta forma, Dorlan tendrá participación en la visita de su equipo este domingo al Volcán, donde los Rayados buscarán salir bien parados del Clásico y obtener un buen resultado para traer tranquilidad ante los malos resultados.

