Dopajes en el fútbol mexicano (Víctor "Pocho" Guzmán) CHIVAS

No, no es nuevo. En el futbol mexicano el fantasma del doping ha rondado diversas épocas, diversos equipos y diversos futbolistas. A veces, los protagonistas se han podido salvar, en otras ocasiones, todo el peso de la ley ha caído sobre ellos.

Al nal de cuentas, quien intente hacer trampa o no cuide lo que entra en su cuerpo lo señala de por vida. Ahora, el caso de Víctor Guzmán y las sospechas que han caído sobre él sobre un supuesto asunto de dopaje, abre de nueva cuenta los recuerdos y el debate.

Dopaje en México.

Claudio Suárez.

Nadie tan respetado en el medio como Claudio Suárez. El hombre que en más ocasiones ha defendido la camiseta de la Selección Nacional fue acusado de haber ingerido nandrolona durante la Copa Confederaciones de 1997 realizada en Arabia Saudita. Claudio movió todo lo posible para limpiar su imagen, fue hasta la FIFA para poner en claro las cosas, y gracias al mal manejo en el protocolo de las pruebas, fue que no hubo ningún castigo contra él.

El "Tilon" y Lara.

Paulo César Chávez le decía a los medios de comunicación: “Véanme , estoy re aco, cómo me voy a dopar de nandrolona”, una sustancia que hace crecer los músculos. Junto con Raúl Rodrigo Lara, el “tilón” fue acusado de doparse en la Copa América 1999 de Paraguay. Para no quebrar las relaciones con la Conmebol, la FMF no puso mucho énfasis en la defensa de los jugadores, que recibieron como sanción seis meses de suspensión, pero para torneos en Sudamérica.

Carmona y Galindo.

Una noche en el hotel de concentración de México en Alemania, todo estalló. Salvador Carmona y Aarón Galindo salieron expulsados y se desataron sobre ellos una gran cantidad de rumores. La FMF de nueva cuenta manejó mal el asunto. Ante FIFA explicaron que los jugadores habían cometido una indisciplina y cuando se descubrió que había sido dóping casi hubo un castigo muy duro para la Selección. Al nal. Los dos defensores fueron suspendidos por un año.

El "Gato" Ortiz.

Las sustancias: Oxymetholone y Dromostanolona, esteroides que suelen usarse para ganar masa muscular. Por esa razón Omar Ortiz fue castigado por un año. El Gato utilizó esas sustancias durante el torneo Bicentenario 2010. Años más tarde, sería detenido por participar como cómplice en algunos secuestros. Hoy se encuentra preso.

Clembuterol 2011.

En México había y hay una epidemia de carne contaminada con clembuterol. Tras un control interno, en la FMF se dieron cuenta que cinco seleccionados: Antonio Naelson, Guillermo Ochoa, Edgar Dueñas, Francisco Javier Rodríguez y Christian Bermúdez, dieron positivo por clembuterol. La Federación los retiró de la Copa Oro 2011 y se comenzó el acto de defensa para demostrar que la contaminación no había sido responsabilidad de los futbolistas, que al nal quedaron con su imagen limpia.

