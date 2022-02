Donovan Carrillo concluye histórica participación en Beijing 2022

Donovan Carrillo culimina su participación en Beijing 2022

El mexicano Donovan Carrillo culminó de manera histórica su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde además obtuvo su más alta calificación.

Carrillo saltó a la pista de hielo en la posición número 6 y ejecutó una gran rutina que puso a bailar a todo el público asistente de la arena.

Con ello, Donovan se consolida como el primer patinador olímpico mexicano en 30 años, hecho con el que se siente demasiado orgulloso.

El mexicano de 22 años, quien también fue el abanderado de México, saltó a la pista de hielo con el tema "perhaps perhaps perhaps" de Daniel Boaventura y Carlos Rivera.

Carrillo debutó en los Juegos Olímpicos, siendo el primer patinador olímpico mexicano en 30 años y consiguió un tercer lugar en la ronda clasificatoria que le permitió estar en el programa largo.

Nacido en Zapopan, Jalisco, Donovan es todo un ídolo de las nuevas generaciones por compartir su gran esfuerzo en el deporte, siendo que comenzó patinando en pistas de hielo dentro de centros comerciales.

Puntuación récord para el mexicano

En su ronda del programa largo, Donovan cosechó un puntaje de 138.44, calificación con la que rompe su mejor récord de la temporada.

La rutina estuvo musicalizada con un mix de las canciones “Perhaps, perhaps, perhaps”, de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; “Sway”, de Dean Martin y “María”, de Ricky Martin.

Este cierre en Beijing 2022, representa para Donovan Carrillo un suelo hecho realidad y con ello apunta a sus aspiraciones para los próximos Juegos Olímpicos der Invierno de Italia.

