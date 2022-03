Donovan Carrillo abandona Mundial de Patinaje Artístico; sus patines no llegaron

Apenas unas horas antes de iniciar el programa corto de la rama varonil del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, el mexicano Donovan Carrillo ha informado que no participará en la competencia debido a que sus patines no llegaron y aunque compró unos nuevos no logró adaptarse a ellos en un día.

Recordemos que el pasado martes 22 de marzo, Donovan se dirigió a sus redes sociales para indicar que estaba preocupado pues la aerolínea en la que viajó a la ciudad sede perdió la maleta donde estaban sus patines.

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines” escribió el atleta en su cuenta de Instagram.

No se adaptó a sus patines nuevos

El joven anunció que sus patines estaban perdidos

Más tarde, el 23 de marzo, su entrenador Gregorio Núñez, reveló que Donovan estaba entrenando con unos patines nuevos, pero recordó que se requiere de un proceso de adaptación.

“Donovan está bien, esperamos que lo de los patines no afecte su desempeño; ya entrenó con unos nuevos, pero está en proceso de adaptación”, declaró Gregorio.

Lamentablemente los patines de Donovan no aparecieron y él no logró adaptarse a los nuevos, así que tuvo que abandonar la competencia. Cabe indicar que el mexicano iba a formar parte del primer grupo del programa corto del Mundial organizado por la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU), cuya actividad comenzó a las 11:30 de la mañana con el calentamiento, es decir, a las 4:30 de la mañana en el Centro de México de este jueves 24 de marzo.

¿Cuándo compite Donovan Carrillo?

El mexicano no pudo competir en el mundial

El patinador Donovan Carrillo, originario de Zapopan, Jalisco, estaba programado para ser segundo en saltar a la pista de hielo, su debut en Montpellier estaba programado a las 11:44 para terminar exactamente a las 11:50. De esta forma, en México se podría ver desde las 04:44 hasta las 04:50 am. pero esto no fue posible debido a que sus patines no llegaron y aunque compró unos nuevos no tuvo el tiempo suficiente para adaptarse a ellos.

