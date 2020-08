¿Dónde ver la UEFA Champions League de manera gratuita?

CBS All Access es el nuevo hogar de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, ya que el juego se reanuda este agosto. La cobertura comienza el próximo viernes 7 y el sábado 8 con un par de brillantes enfrentamientos de 16 rondas. En general, serán 11 partidos en agosto mientras se avanza hacia la gran final el próximo domingo 23 en Lisboa, Portugal.

Cada partido será transmitido a través en CBS All Access. Regístrate ahora y disfruta de un mes gratuito en la plataforma.

Calendario de la UEFA Champions League

Viernes 7 de agosto

Manchester City vs.Real Madrid, 3 p.m. ET (CBS All Access y CBS Sports Network)

Juventus vs.Lyon, 3 p.m. ET (CBS All Access)

Sábado 8 de agosto

Barcelona vs Napoli, 3 p.m. ET (CBS All Access)

Bayern Munich vs. Chelsea, 3 p.m. ET (CBS All Access)

Si está suscrito a CBS All Access y busca un partido en vivo en este momento, ve directamente a la página de la UEFA Champions League. Cada partido estará disponible a pedido poco después del partido final.

¿Cómo obtengo CBS All Access gratis en agosto?

¡No te preocupes, registrarse es simplemente ve a la página de inicio de CBS All Access y elige el plan que deseas comprar. O simplemente haz clic a la prueba gratuita de un mes e ingresar la información adecuada.

¿Dónde y cómo puedo usar CBS All Access?

La plataforma CBS All Access está disponible para Apple TV, Android, iPad, Roku, Google Chrome, PlayStation 4, Xbox, Windows 10 y Amazon Fire TV, lo que significa que puede transmitir juegos desde la comodidad de su hogar o mientras viaja. También puede descargar la aplicación CBS a través de varias tiendas de aplicaciones.

¿Qué más puedo ver en CBS All Access?

The Twighlight Zone, Tooning Out The News, Star Trek Picard, The Good Fight, The Thomas John Experience y otros originales de la plataforma estarán disponibles a tu disposición.

Tendrás acceso a un catálogo de programas de ViacomCBS como The Legend of Korra en Nickelodeon y Survivor en CBS. CBSN, CBS Sports HQ y ET Live se encuentran entre los canales de TV en vivo disponibles para transmitir con una suscripción.