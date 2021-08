A pesar de que falta poco más de un año para que dé inicio el Mundial Qatar 2022, habrá eliminatorias para buscar definir a los equipos que estarán participando en esta competencia, por lo que han revelado en dónde ver en vivo los partidos de la Fecha FIFA de septiembre.

Y es que, varias ligas europeas no querían presentar a sus futbolistas para viajar con sus combinados, pero la FIFA ganó, por lo que cada una de las selecciones podrá convocar a varios jugadores, pues en este año se estará jugando un octagonal en la Concacaf para definir los tres boletos al Mundial.

En La Verdad Noticias te compartimos uno de los partidos que se jugará por la Fecha FIFA, pues Chivas se enfrentará ante América el próximo 5 de septiembre, pues se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Nacional. El partido será transmitido a través de la señal de TUDN para todo México.

¿Dónde ver en vivo los partidos de la Fecha FIFA?

Los partidos de la Fecha FIFA

Los partidos de la Fecha FIFA de las eliminatorias podrán ser vistos en México a través de canales de Sky Sports, mientras que la transmisión de los enfrentamientos de la Selección Mexicana se transmitirán en el Canal 5, TUDN y Azteca 7, televisoras que cuentan con los derechos de transmitir los partidos del Tri.

Por otra parte, las eliminatorias Concacaf del partido entre Canadá vs Honduras será en la fecha 2 de septiembre a las 10:05; Panamá vs Costa Rica el jueves a las 20:05 horas; el partido entre México y Jamaica a las 21:00 horas; El Salvador vs Estados Unidos el jueves a las 21:05 horas.

El partido entre Jamaica vs Panamá será el domingo 5 de septiembre a las 17:00 horas; Costa Rica contra México el domingo a las 18:00 horas; El Salvador vs Honduras el domingo a las 18:00 horas; Estados Unidos vs Canadá el domingo a las 19:00 horas; Panamá vs México, el miércoles 8 a las 19:05 horas.

Costa Rica vs Jamaica, el miércoles 8 a las 20:00 horas; Honduras contra Estados Unidos el miércoles a las 21:05 horas. Mientras que las eliminatorias de la UEFA será el miércoles 1 de septiembre entre Noruega y Holanda a las 13:45 horas; Portugal vs Irlanda el miércoles a las 13:45 horas; Rusia vs Croacia el miércoles a las 13:45 horas.

Hungría vs Inglaterra el 2 de septiembre a las 13:45 horas; Italia vs Bulgaria el jueves a las 13:45 horas; Suecia vs España a las 13:45 horas; Ucrania vs Francia, el sábado 4 de septiembre a las 13:45 horas; Bélgica vs República Checa el 5 a las 13:45 horas.

Alemania vs Armenia el sábado 4 a las 13:45 horas; España vs Georgia el sábado a las 13:45 horas; Suiza vs Italia el 4 de septiembre a las 13:45 horas. Mientras que las eliminatorias Conmebol serán el 2 de septiembre entre Venezuela vs Argentina a las 19:00 horas.

Mientras que los partidos de la Fecha FIFA entre Perú vs Uruguay es el 2 de septiembre a las 20:00 horas; Chile vs Brasil el jueves a las 20:00 horas; Brasil vs Argentina el domingo 5 de septiembre a las 14:00 horas; Paraguay vs Colombia el 5 a las 17:00 horas; Argentina vs Bolivia el jueves 9 a las 18:30 horas y Brasil contra Perú a las 19:30 horas.

¿Cuándo juega México vs Jamaica 2021?

México se enfrentará a Jamaica el 2 de septiembre

México se enfrentará a Jamaica el próximo jueves 2 de septiembre, por lo que será uno de los partidos más esperados por los fanáticos, que esperan un gran desempeño por parte de la Selección Mexicana, pues debido a una falta, el partido se llevará a cabo sin presencia de los aficionados.

Por lo que uno de los partidos de la Fecha FIFA entre México y Jamaica será transmitido a través de Canal 5, TUDN, TV Azteca y Blim TV, por lo que los fanáticos no se perderán de uno de los duelos más esperados de este 2021.

