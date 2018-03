Donald Trump otra vez arremete contra la NFL

Por séptimo día el presidente de Estados Unidos arremetió contra la liga y señaló en una entrevista que los dueños de los equipos tienen miedo a los jugadores.

"Tengo tantos amigos que son dueños, y están en una caja", dijo Trump. "Quiero decir, he hablado con un par de ellos y dicen, 'estamos en esta situación en la que tenemos que hacer algo'. Creo que tienen miedo de sus jugadores si quieres saber la verdad. Y creo que es vergonzoso. Y tienen que ser duros y tienen que ser inteligentes", mencionó Trump.

"La NFL no puede faltarle el respeto a nuestro país. No pueden faltarle el respeto a nuestra bandera ni a nuestro himno nacional. Y no pueden tener gente sentada o arrodillada durante nuestro himno nacional ", dijo Trump.

Te puede interesar

El presidente Donald Trump continuó en sudiciendo que es "" que los dueños de la liga tengan, respecto a las protestas durante el himno nacional.El mandatario estadounidense consideró que las protestas de los jugadores alo no salir a la, son una falta de respeto al país que no pueden permitir.Al menos siete, pero ni Jerry Jones ni Robert Kraft, dueños de Cowboys y Patriots respectivamente, han respaldado al presidente. Trump pidió el viernesa los jugadores que no respeten el himno nacional.