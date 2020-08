Donald Trump ARREMETE contra la NFL por el himno nacional de EE.UU

El presidente Donald Trump llamó al programa de radio Fox Sports de Clay Travis el martes por la mañana para hablar sobre el impacto del COVID-19 en los deportes, pero no pudo resistirse a golpear su tema favorito: los atletas que protestaban arrodillándose durante el himno nacional.

Después de hablar sobre el movimiento de Tom Brady de los New England Patriots a los Tampa Bay Buccaneers, Trump habló sobre la NFL en su conjunto.

Felicitó a la NFL y a los dueños de los equipos por trabajar con el "gobierno" para abrir su temporada de manera segura en medio de la pandemia de COVID-19, pero dijo que preferiría que no hubiera fútbol profesional este año si los jugadores eligen arrodillarse durante el himno.

"Espero que no se abran. Si no defienden el himno nacional, espero que no abran", dijo Trump.

Si bien no ha hablado con ningún propietario sobre los jugadores arrodillados durante el himno nacional, dijo que "conocen muy bien mis sentimientos, los han expresado".

Donald Trump enfurece por acciones de los jugadores

Donald Trump habla de la NFL

Donald Trump elogió la demostración de justicia social de la NHL antes del partido, que no implicó arrodillarse formalmente por parte de los jugadores ni mensajes de Black Lives Matter.

Tanto la MLB como la NBA tuvieron ceremonias previas al juego que incluyeron arrodillarse y mensajes de Black Lives Matter, y Trump dijo que no le gustaba ninguno de los dos.

Se ofendió especialmente con la NBA, diciendo que sus manifestaciones eran "muy desagradables" y que la gente estaba "enojada" por ello.

También dijo que las manifestaciones de justicia social de la NBA son la razón por la que sus índices de audiencia televisivos han bajado.

La NFL aún no ha revelado ningún plan formal para las demostraciones de justicia social organizadas antes del juego, aunque dado que la NBA, la NHL y la MLB han hecho algo, es probable que la NFL haga lo mismo.

Se desconoce qué pueden hacer los jugadores de la NFL individualmente durante su primera semana y después, o si la Coalición de Jugadores se involucrará.

Si algún jugador de la NFL decide arrodillarse durante el himno, Trump dejó muy en claro sus sentimientos.

"Tienes que defender tu bandera y tienes que respetar tu bandera y tu país", dijo Trump.

“Estás ganando millones de dólares al año jugando un deporte que estarías jugando de todos modos, ellos lo jugarían los fines de semana. Y tienen que respetar a su país. Si no lo hacen, francamente, si la NFL no abriera, estaría muy feliz. Si no defienden su bandera y se mantienen firmes, estaría muy feliz si no abrieran ".